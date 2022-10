Eclipse solar en octubre 2022 en México, cielo se oscurecerá

En octubre se presentará un eclipse solar , es decir que el cielo se oscurecerá por algunos minutos cuando la Luna oculte al Sol desde la perspectiva terrestre. El fenómeno podrá verse desde distintos puntos del planeta. Te damos los detalles sobre éste evento y si se podrá disfrutar desde México .

¿Qué es un eclipse solar? ¿Cuándo será el eclipse solar 2022? ¿El eclipse se podrá ver desde México?

Se trata del momento en que el satélite natural se coloca entre la Tierra y el Sol, impidiendo el paso de luz, para ello, estos tres elementos deben encontrarse alineados. Este acontecimiento tendrá lugar el martes 25 de octubre de 2022. Desafortunadamente, el fenómeno astronómico no será perceptible en México. Sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda disfrutar por otra vía.

La NASA realizará un en vivo de este acontecimiento en su cuenta de Youtube para que en los países donde no sea posible avistarlo con solo mirar al cielo, también sean testigos del espectáculo. Los lugares donde el eclipse sí será visible son todo Europa, el noreste de África y el oeste de Asia.

