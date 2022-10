Hugo Sánchez se apunta como ‘bombero’ de Martino

Hugo Sánchez ha declarado varias veces que si la Selección Mexicana lo necesita, reeditaría su puesto como técnico del tricolor y esta vez, el exjugador reiteró sus deseos de hacerse cargo del conjunto nacional, en el marco de las críticas e incertidumbre en el medio futbolístico hacia Gerardo Martino a mes y medio de que arranque la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El Pentapichichi aseguró que aunque no depende de él, no dudaría en tomar el timón si cesan al ‘Tata’ y lo contactan a él.

“Si me llaman y me dicen que lo sacan (a Martino), yo tomo a la Selección Mexicana a 45 días del Mundial, pero no es cuestión mía”, dijo Sánchez Márquez para el programa Futbol Picante, de ESPN.

Asimismo, la leyenda del Real Madrid declaró que si bien el panorama no es alentador para el Tri, mantiene su esperanza en que logren una buena actuación en el evento ecuménico del balompié.

“Una cosa es ilusión otra cosa es esperanza. Yo tengo esperanza”, puntualizó.

Cabe destacar que Sánchez dirigió a la Selección Mexicana de enero del 2007 a marzo del 2008, dirigiendo 24 encuentros, con un saldo de 13 partidos ganados, tres empatados y ocho perdidos; no obstante, la eliminación del Tri Sub 23 y no clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 precipitaron su salida de dicho puesto.

Con información de Latinus

