Entrevista APUNTESdeCINE

El cine de Carla Simón, más dulce que nunca

El triunfo sabe a Melocotón, y esta temporada la cineasta catalana Carla Simón, sigue repartiendo un cine dulce, que cautiva a Europa y viene por América.

Ya no es casualidad, que sigamos de cerca la carrera de Carla Simón, la catalana, nacida en 1987 y que comenzó a aventurarnos con su producción Estiu 1993, está llegando a un punto en su carrera que ni ella misma se imaginó.

Optando por buscar un nuevo proceso de nominación a los Premios de la Academia de USA, ganó con toda justicia, el Oso de Oro en la pasada edición de la Berlinale, además, como si no fuera más dulce su historia, no solo se hace del prestigio que muchos solo pueden suspirar, acaba de convertirse recientemente en mamá y con ello, nace su nuevo proyecto, un cortometraje llamado “Carta a mi madre para mi hijo” con lo cual busca llenar un pequeño pendiente personal.

“Seguramente sea el trabajo más íntimo que he hecho en toda mi carrera, las posibilidades con el cortometraje crecen, no tiene una narrativa firme y con el todo cabe, los espectadores están más abiertos. Me siento muy afortunada de que mi cine funcione”

Si España está viviendo un momento dorado, durante este año 2022, en materia cinematográfica, debe tener como bandera el estilo de la catalana, una de esas personas que cuando puedes palpar sus vivencias, sabes que ha tenido que madurar a marchas forzadas, sufriendo la pérdida de sus padres a temprana edad, la también ganadora del Premio Goya como mejor directora del cine español, ha sabido transmitir todas esas emociones en su estilo de hacer cine.

“Van muy de la mano (su cine y su vida), todo parte siempre de recuerdos, de emociones que he vivido, lo puedo transformar para forjarlo en un lenguaje que funcione en pantalla, tanto a nivel ficticio como dramático”

Lejos de buscar encontrar la fórmula mágica de Simón, la realidad es que su éxito, parte de su frescura y espontaneidad como cineasta, casi adquirido de una escuela Neorrealista, el cine de Carla Simón recurre a sus vivencias, a sus credos, a buscar en sus propios pensamientos, es por ello que para ella es fundamental el que esté corto, que comenzó como una simple campaña para una tienda de moda, roce ahora en un significado que va más allá, sobre todo ahora que ya es mamá.

“No tengo mucha información realmente sobre mi madre, más que relatos que me cuentan de ella, o cosas de ese estilo, comencé el cortometraje con la idea de inventar su historia para mí, la historia de “Carta a mi madre para mi hijo”, es lo que yo he imaginado sobre mi madre.”

Ahora con el éxito y reconocimiento que vive después del fenómeno Alcarrás, que aún la sigue dejando con sabor dulce, el camino de Carla Simón marcha en continuar rumbo a una “Romería”, que es justamente el título de su tercer largometraje, al cual, de momento, tendría que dejarlo para cuando pase una época que se ve pesada pero que tiene un sabor dulce, un sabor melocotón, ese que solo el cine de Carla Simón, ha sabido retratar y representar dignamente al cine ibérico.

