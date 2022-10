AMLO responde a declaraciones de Tatiana Clouthier

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este miércoles a las declaraciones de Tatiana Clouthier, ex secretaria de Economía, quien afirmó que AMLO está “rodeado de una jauría de perros que le llevan mentiras”.

Cuestionado sobre estas declaraciones, el mandatario mexicano dijo que acabar con la práctica del dedazo y el tapadísimo “desconcierta”, aún a los más cercanos a su gobierno y que es “muchísimo mejor” que todos estén metidos en la sucesión presidencial a que haya una imposición presidencial.

“No es así, con todo respeto a Tatiana, que la quiero muchísimo. Es una mujer extraordinaria, que se caracteriza precisamente por eso, por ser una mujer libre, con criterio; sin embargo, no es que ya Adán, Marcelo y Claudia no están trabajando en sus asuntos”, aseguró el titular del Ejecutivo durante la conferencia matutina.

“Mi hermano Marcelo estuvo a las seis de la mañana en la reunión de seguridad y está preparando lo que va a hablar mañana en Estados Unidos”, comentó en Palacio Nacional.

¿Qué dijo Tatiana Clouthier?

Tras su renuncia, la exfuncionaria reprochó que “una jauría rodea al presidente y no deja avanzar los proyectos, le llevan mentiras y además todos están metidos en la sucesión presidencial”.

De acuerdo al periodista Enrique Galván Ochoa, la exfuncionario le explicó sus razones para dejar la titularidad de la Secretaría de Economía.

-¿Cuál fue la gota que derramó el vaso?- le preguntó el comunicador.

