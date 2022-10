Se va de Chivas Ricardo Peláez

Es oficial. La tarde de este martes, Chivas dio a conocer la salida de Ricardo Peláez. A través de sus redes sociales, el Club hizo oficial la noticia y agradece el trabajo realizado como director deportivo del equipo.

Chivas, quedó eliminado del Apertura 2022 en el repechaje a manos del Puebla en la tanda de penalties, derrota que culminó la no tan buena temporada del Rebaño Sagrado este año.

Peláez llegó al equipo en noviembre del 2019 y tomó totalmente las riendas del equipo a partir del Clausura 2020 en el que hubo una gran inversión en la platilla y no tuvo buenos resultados, lo más lejos que llegaron fue a las Semifinales del Guardianes 2020.

“Queremos agradecer el trabajo y la dedicación que Ricardo dispuso a sus funciones en la institución, desde noviembre de 2019 hasta hoy. Tenemos claro que el proyecto se estancó en los resultados deportivos, y por ende la necesidad de cambiar la dirigencia del mismo. Le deseamos a Ricardo todo el éxito en sus próximos proyectos”, se lee en con comunicado del Club.

Ricardo Peláez hizo oficial su salida y en dicha conferencia resaltó el “fracaso” que se dio durante su gestión debido a que no pudo conseguir títulos.

“Es un reto muy difícil, el más difícil que me ha tocado como directivo, fallé como directivo porque no cumplí darles el título. No vine a aprender, vine a solucionar un tema y no lo logré, vine a entregar resultados y no lo conseguí y es el equipo en el que más he aprendido, quizá porque no conseguí el éxito.

Fallé en muchas cosas, como en la contratación de muchos jugadores y de los que no llegaron. Fallé en las contrataciones de inicio, yo ya tenía amarrado a un jugador y no fue persistente y no lo fui. Todo es enseñanza que otros”.

“Se tocó el tema de mi continuidad y ellos llegaron a la conclusión de que no voy a continuar en la institución, les agradecí la oportunidad. Le dije a Amaury que compartía la decisión porque mover al técnico y a cinco o cuatro jugadores no cambiaría nada. Tendría que moverse varias cosas”.

Además del movimiento a nivel directivo, el club rojiblanco, de acuerdo a lo que pudo investigar ESPN, también valora la continuidad de elementos como Jesús Molina, Miguel Ponce, Hiram Mier, Antonio Briseño, Ángel Zaldívar, entre otros para el Clausura 2023 que comenzará en enero próximo. Estas bajas y las posibles altas que tenga Chivas para el próximo semestre ya deberán ser gestionadas por la persona que reemplace a Ricardo Peláez como director deportivo.

Con informacuión de Diario NTR

Relacionado