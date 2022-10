opositores critican a AMLO por “destapar” a supuestos aspirantes a la presidencia en 2024

Opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo acusaron este jueves de “usar una cortina de humo” para desviar la atención por acusaciones de corrupción en su contra al destapar supuestos precandidatos presidenciales contra Morena rumbo a las elecciones de 2024.

El dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, expresó que el titular del Ejecutivo federal debería ocuparse de dar explicaciones por el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“​​Presidente, en lugar de destapar candidatos de oposición, ¿por qué no mejor aclara la red de corrupción, engaños y mentiras revelados en ‘Guacamaya Leaks‘ y en el libro ‘Rey del cash’? México merece saber la verdad, deben realizarse las investigaciones correspondientes”, escribió Cortés en Twitter.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, aseveró que los destapes de López Obrador “hoy ponen una cortina de humo porque quiere que nos distraigamos y vamos a defender las instituciones, está obsesionado en ocupar ‘el cash’ de la corrupción”.

Por su parte, la senadora panista, Xóchilt Gálvez, aseveró que fue una burla del presidente haberla destapado y que “es un obvio distractor” y que incluso el presidente la invitó a ser parte de Morena antes de ser legisladora del blanquiazul.

“Sus burlas no me molestan porque él es así, él mismo me invitó a integrarme a su movimiento por “ser una mujer honesta y trabajadora”, así que si se burla de mí es un hombre que no conoce la ética ni la moral. Pero en mi caso, está mal que se refiera así de sus opositores. Debería dedicarse a gobernar”, dijo Gálvez en el Senado.

En tanto, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, escribió en Twitter que los destapes del presidente López Obrador son “parte de su programa humorístico”, en alusión a la conferencia matutina en Palacio Nacional.

