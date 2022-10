Crisis ambientales desembocan más crisis para las sociedades: Julia Carabias

Por: Frida Valeria Cruz Valdivia

En su conferencia magistral, en el marco de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, la investigadora dijo que estamos a tiempo de reflexionar sobre un futuro más digno

Aunque el medio ambiente se mantiene en constante amenaza por las actividades humanas, todavía estamos a tiempo de generar las condiciones para preservar la biodiversidad y evitar que las crisis ambientales desemboquen en más problemáticas.

Así lo consideró la bióloga e investigadora de El Colegio de México, Julia Carabias Lillo, durante su conferencia magistral como parte de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, titulada “Naturaleza sana para un futuro digno, justo y seguro”, que impartió en el Paraninfo Enrique Díaz de León.

La investigadora ambiental sostuvo que se espera que en los próximos 20 años la población mundial incremente al menos 33 por ciento, lo que supondría una crisis ambiental que podría impactar o detonar otros aspectos que afecten a las próximas generaciones.

“Es a partir de ese neoliberalismo salvaje que empezó una gran aceleración en la manera en la que el crecimiento se dio. Y en qué se basó ese crecimiento; esto fue de la mano con crisis sociales, culturales y políticas”, aseveró.

Enfatizó que todas estas crisis son atribuidas a la actividad humana, por lo que exhortó a reflexionar acerca de las condiciones sanitarias, sociales, económicas y políticas que cada país implementa.

“No acaban de entender que el problema de la crisis ambiental es la crisis de las crisis, es el fondo que da precisamente a todo el resto de la crisis porque no vamos a poder tener un funcionamiento de bienestar en las sociedades si están viviendo en crisis ambientales”, declaró Carabias.

Un llamado a la reflexión

La investigadora hizo un llamado a reflexionar acerca del contexto actual en el que se enfrenta estas crisis, ya que mencionó que éstas no se atienden o solucionan con una visión moderna que aborde las problemáticas típicas del presente.

“¿Por qué cuesta tanto trabajo? Es muy difícil que a la gente le caiga el veinte, y no es que el proceso sea difícil de entender, es que o no se escucha o no se enseña, o no se quiere escuchar de que la vida, como la vemos hoy en el planeta, no es la misma a como la vimos en tiempos pasados”, enfatizó.

Carabias resaltó que una de estas modificaciones fue la ampliación de espacios para la producción de alimentos limitando el desarrollo de la biodiversidad, por lo que sería necesario buscar soluciones que aborden esta problemática ambiental, pero sin dejar de lado el avance de las sociedades y otros factores económicos.

“El cambio climático no es nuevo, la extinción de especies no es nueva; son fenómenos que han acompañado a la vida del planeta y dicen, ‘Bueno, entonces por qué tanto escándalo si está pasando y así es’. ¡No! Es porque por primera vez en la historia lo está generando una sola especie: nosotros”.

¿Quién es Julia Carabias?

Bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Su trabajo se centra en regeneración de selvas tropicales, restauración ambiental, manejo de recursos naturales y más.

Fue Presidenta del Instituto Nacional de Ecología en 1994 y titular de la Semarnat de 1994 a 2000.

Dirige el programa de Conservación, Manejo y Restauración de Recursos Naturales en la Selva Lacandona, Chiapas.

Ha sido reconocida con el Premio Getty y la Medalla Belisario Domínguez.

Ha recibido los títulos de Doctor Honoris causa por la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

