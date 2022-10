Cuauhtémoc Blanco pone al América como ejemplo ante falta de líderes en la Selección Mexicana: “Todos corren, no hay estrellitas”

El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, hoy gobernador de Cuernavaca, señaló, a un mes de que inicie el Mundial de Qatar, que la Selección Mexicana carece de jugadores líderes dentro de la cancha, y puso como ejemplo al club América, favorito para ganar el título del Apertura 2022, donde no hay “estrellitas”.

“Que los seleccionados no se enojen, hay que decir la verdad, no está jugando bien la Selección Mexicana, ellos tienen que recapacitar. Ahorita no hay líderes en el equipo, ojalá salgan dos o tres ahorita, que se junten y que realmente hagan una buena convivencia”, dijo.

“Yo sí tenía los pantalones bien puestos, y el que no corría se las veía conmigo en el vestidor, eso es lo primordial, porque no puedes jugar con el dinero de las familias, tienes que correr y luchar. En el futbol mexicano si no corres no sirves, ve al América, todos corren, no hay estrellitas” , aseguró Blanco al poner como ejemplo a las Águilas y cuestionar la falta de líderes en la Selección Mexicana.

UNIÓN

Cuauhtémoc insistió en que el mal semblante con que llega la Selección Mexicana al Mundial se puede revertir si el grupo de jugadores se muestra unido, ya que ve mucha calidad para mejorar las actuaciones anteriores.

“Hay los jugadores. Yo tampoco veo bien a la selección pero tengo fe en que se pongan las pilas, porque hay la calidad, pero ahora hay que unirnos, ellos mismos se tienen que unir, junto con el entrenador para sacar esto adelante, porque los últimos partidos sí es de tristeza ver a la Selección Mexicana. Hay calidad, pero falta que se pongan los pantalones”, afirmó Blanco.

El Temo comparó a la actual Selección Mexicana con la que disputó el Mundial de Francia 1998, ya que tampoco llegó en el mejor momento y terminó ofreciendo una buena actuación en la Copa del Mundo, pero también fue eliminada en octavos de final.

Con información de Latinus

