‘Bardo’ abre el Festival de Morelia

Morelia, Mich. La película Bardo, del oscarizado Alejandro González Iñárritu, ayer inauguró la vigésima entrega del encuentro cinematográfico más importante del país, el Festival Internacional de Cine de Morelia. En charla con La Jornada, el director desgranó su cinta: “Cuando empecé hacer este proyecto fue una cuestión más intuitiva, es de alguna forma hacer las paces con una serie de cuestionamientos e incertidumbres que me estaban cuestionando. En este proyecto tuve la forma, la visión, el coraje y el valor de poder expresar lo que pienso, pero sobre todo lo que siento”. Esta película, Bardo, agregó, es el “reflejo creativo de cuestionar mi narrativa… la abordé desde la nostalgia y la melancolía y el humor como remedio. Fue muy bello a nivel emocional”.

Respecto a ser la cinta inaugural del certamen cinematográfico Iñárritu dijo: “Presentar esta película tan personal es importante para mí porque es donde está mi corazón; estar acompañado por el elenco, verla juntos es maravilloso. Traerla aquí es un momento muy emocionante, memorable, esperado y es un honor estar en este festival”.

Cuestión intuitiva

Regresando al contenido de Bardo, que tiene la extensión de Falsa crónica de unas cuantas verdades, el director de Biutiful, taladró su memoria y recordó: “Cuando empecé hacer este proyecto fue una cuestión más intuitiva. Es de alguna forma hacer las paces con una serie de cuestionamientos e incertidumbres que me estaban susurrando la cabeza. Tener el valor de expresar lo que siento y con la vulnerabilidad de las ideas, muchas de esas que ya he dejado de tener y de las cuales aún no tengo respuestas, ese es el Bardo en donde estoy”.

Dando la vuelta al círculo de la pregunta anterior y cruzando sus zapatos cafés de plataforma, agregó: “Desprenderme de esa certeza creativa que tenía y de esa posición ideológica-artística y poner y expresar esa duda fue parte del proceso. Esa fue la parte que me retó, creativamente estoy en un espacio incierto, que me resulta más rico porque éste está creando el lugar a donde voy a habitar y a llegar después. También este espacio creativo donde me encuentro me gusta porque me da cabida para encontrar otras cosas; de retarme, burlarme y cuestionarme a mismo”.

Epilogando el tema de la creatividad: “Esta película, Bardo, es el reflejo creativo de cuestionar mi narrativa… y no hay límite para eso porque el espacio y la creatividad son infinitas. Y como decía Samuel Beckett: ‘Ser artista es fracasar como nadie se atreve a fracasar’, y ese espacio lo encuentro verdaderamente hermoso”

Más delicado, Alejandro González Iñárritu dice: “La película habla básicamente de ese encuentro y desencuentro del personaje Silverio Gama, que al regresar a su país se encuentra con ese nuevo-viejo amigo de algo que dejó y ya no es, de alguien que la gente cree que es pero tampoco él es esa misma persona. Porque no hay nadie más mexicano que el mexicano que deja el país, te haces más mexicano en ese momento. Porque se te acumulan las ausencias, la presencia de México se hace más poderosa con lo que añoras. Esta película la abordé desde la nostalgia y la melancolía y el humor como remedio. Fue muy bello a nivel emocional”.

Con infrmación de la Jornada

