Monreal realiza peritaje por ataques en redes sociales; acusa las que lo atacan benefician a Claudia Sheinbaum

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado denunció que recibe ataques de cuentas que favorecen a otros aspirantes a la presidencia en 2024.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que realiza un peritaje forense para identificar a las supuestas cuentas de bots que, durante 16 meses han realizado ataques en contra de su perfil, presuntamente para beneficiar a otros aspirantes a la sucesión presidencial de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Monreal Ávila explicó en rueda de prensa desde la Cámara Alta que cientos de cuentas lo atacan sistemáticamente a él; no obstante, al mismo tiempo favorecen el perfil de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. “Es un peritaje para demostrar cómo por sistema hay cientos de cuentas que me atacan todos los días, y al mismo tiempo alaban a la candidata, a una de las candidatas, bueno a la aspirante porque no son ni candidatos”, sostuvo.

El senador morenista detalló que existe una “clara correlación” entre las cuentas que lo atacan y las que benefician a Sheinbaum. Monreal refirió que la mandataria capitalina invierte millones de pesos en bots, pues su estrategia ya no reside en los medios convencionales. “Es una cantidad millonaria que gastan en bots, impresionante, ya no van con convenios –aunque los están haciendo– con medios convencionales, sino el dinero lo están invirtiendo en redes, que es una escandalosa cantidad”.

En este sentido, Monreal explicó que este tipo de ataques por parte de la jefa de Gobierno de la CDMX, debilitan al movimiento político al que ambos pertenecen y los calificó como “una guerra fratricida”.

Con información de Publimetro

