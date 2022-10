Pemex ‘desconoce’ promesa de AMLO de vender a 10 pesos el litro de gasolina

El director de Pemex sostuvo que el compromiso del presidente fue el de sostener una política de subsidio a las gasolinas para evitar que rebasen el tope inflacionario.

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, ‘desconoció’ la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de ofrecer el litro de gasolina en 10 pesos.

Ante el cuestionamiento de los diputados, Oropeza señaló “no sé de dónde sacó la cifra de 10 pesos la gasolina, el presidente jamás dijo eso, el compromiso del presidente fue que la gasolina no iba a subir por arriba del índice inflacionario, eso se ha venido cumpliendo desde el primer momento, desde el primer día de esta administración, la gasolina no ha rebasado el tope inflacionario”.

Detalló que, a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania, El país tomó la decisión de no permitir el incremento de las gasolinas, por lo que emitió estímulos fiscales a los combustibles.

“Ustedes saben que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra en las gasolinas funciona en medida que sube y baja el crudo, pero llega el punto en el que el precio del crudo es tan alto que se acaba el IEPS y si no quiere uno que suba la gasolina tiene que haber un subsidio al IEPS”, dijo.

Por lo tanto, subrayó que, durante este tiempo de precios altos de crudo y gasolinas, se ha sostenido una política de subsidio a las gasolinas para evitar que estas rebasen el tope inflacionario que fue el compromiso del presidente de la República.

Sin embargo, los diputados Mauricio Prieto y José Antonio Gutiérrez, mostraron un argumento y un audio donde el presidente López Obrador ofreció esta promesa durante la campaña presidencial de 2018.

“Quiero mostrarles a nuestros compañeros del partido oficial, de donde salió el famoso tema de 10 pesos, no es de la campaña de 2006 y 2012, es de la campaña del 2018″, dijo el diputado del PRI, José Antonio Gutiérrez.

En el audio, el presidente López Obrador expresó “Para que se den una idea, si ya estuviésemos en el Gobierno, si Morena estuviese gobernando México, en estos momentos, la gasolina no costaría 14 pesos por litro, costaría cuando mucho, lo que cuesta en EU, 10 pesos el litro”.

Oropeza contestó que en 2019 cuando inició el Gobierno de la 4T, el precio del litro de la gasolina magna era de 17.74 pesos, el de la premium 18.81 y el del diésel 19.29, de manera que a partir de la toma de posesión se habló del compromiso de no incrementar por arriba del tope inflacionario.

Con información del Financiero

