Mario Delgado anticipa victoria de Morena en presidencial de 2024

Claramente, el partido Morena va en camino de la victoria para la elección presidencial de 2024, como lo señalan las encuestas bien hechas, auguró el dirigente de Morena, Mario Delgado.

En su oficina de Polanco, donde ofreció una conferencia de prensa adelantó que el partido guinda no promoverá cambios en materia electoral, que puedan restarle legitimidad a lo que dice, será su triunfo.

“El diputado Ignacio Mier, me informó que hay 104 iniciativas, las van a juntar todas a rescatar lo más importante de ellas para elaborar una iniciativa (en materia electoral). Es importante destacar que es lo que se busca con esta reforma electoral es que no se vaya a restar legitimidad al proceso en el 2024, porque es evidente que, en todas las encuestas del 2024, Morena va a ganar la presidencia de la República. ¡No vamos a hacer un ejercicio de reforma que ponga en duda eso!

“No se trata como nos ha querido vender Lorenzo Córdova en Europa; es darle todo el poder al pueblo, es garantizar un formato donde exista mayor imparcialidad, en donde haya unos auténticos árbitros, que no haya ningún interés ajeno al desarrollo libre y democrático de nuestro país. Es una oportunidad importante para que haya menos burocracia, para regular el tema de las acciones afirmativas, el tema de género y que haya independencia absoluta de los consejeros electorales.”

El colimense también anunció que su partido organizará en Coahuila, una encuesta para definir el nombre de su candidato a la gubernatura el año próximo y también una encuesta espejo que permita darle certeza a los resultados. Y aquel que sea más fuerte, el más apto para iniciar los trabajos de la transformación en el estado de Coahuila.

Respecto al diferendo publicó entre el senador Ricardo Monreal Ávila y la gobernadora Layda Sansores, quién en un mensaje críptico en sus redes sociales emplazó al zacatecano a estar atento a su polémico programa el martes del jaguar, el dirigente morenista llamó a la unidad:

“Cuidemos mucho el no pelearnos entre nosotros, entre los integrantes de Morena. Nada le favorece más a los conservadores derecha que la división entre nosotros. Coincidimos en que la vida pública debe ser cada vez más pública, pero que no haya ninguna imprudencia, que tengamos madurez política y que tengamos una relación fraterna entre nosotros”.

Para suavizar el llamado a Layda Sansores insistió en que no se trata “autocensura, es asumir que la responsabilidad de la unidad la tenemos todas y todos, no recae en un solo personaje, ni tampoco nada más en el partido, es un ejercicio de responsabilidad de manera compartida, preguntándonos como siempre se beneficia al movimiento, no tratar de censurar a la gobernadora, es una petición. Sabemos que es una mujer de definiciones y valiente, la admiramos, no le estamos pidiendo que se autocensure, pero que tengamos un ejercicio de corresponsabilidad al gobierno.”

Y con dureza dijo no compartir el análisis de la Comisión de Venecia y adelantó que “no tendría por qué haber un cambio en el Consejo General (del INE) si se afectara la organización.”

—Se comprometen a que sean especialistas en el tema electoral sus propuestas de consejeros -se le inquirió.

—Es parte de lo que va discutirse, nosotros no nos interesa tener amigos o tener cuates, como hacían en el pasado. No son nuestros empleados y no queremos tener empleados en el poder electoral, no lo necesitamos, de la lucha democrática, no se va a actuar para repetir experiencias. En el 2018 regresó la democracia en México y no por las instituciones electorales, sino por la participación del pueblo de México, de eso se trata la reforma electoral, es por eso desinformada, la opinión que da la Comisión de Venecia, es parcial.

—¿Habrá negociación en la Cámara de Diputados?

—Una negociación hasta donde se mantenga la esencia de la reforma que estamos proponiendo, tal vez con algunos cambios, aunque haya coincidencias con las fuerzas políticas, por supuesto que se va a negociar con el PRI y con otros partidos que estén dispuestos a caminar en la propuesta que hemos hecho.

Y al adelantar que mañana habrá reunión del Consejo Nacional morenista en Hermosillo, Sonora, respondió a la cuestión que ha provocado revuelo, por la ejecución de un consejero nacional de su partido al que se vincula con el crimen organizado.

Así respondió: “Tenemos 3 millones de habitantes, tenemos 3 mil congresistas; lo que es público es una persona de Zacatecas, donde fue candidato, fue invitado por el profe Michel Vallarta a participar en su gabinete, después participó en el congreso nacional de Morena. Es lamentable que haya ese tipo de hechos violentos y ver cuáles son las razones por que fue ultimado de esa manera”.

Con información de la Jornada

