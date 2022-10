‘Alito’ Moreno y Monreal planearían acuerdo en elecciones de Zacatecas 2021

Layda Sansores destapó en el Martes del Jaguar una supuesta conversación entre Alito Moreno y Ricardo Monreal que revelaría un acuerdo para crear una alianza en las elecciones gubernamentales de Zacatecas.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado y Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI tendrían un acuerdo para crear una alianza entre Morena y el tricolor y así ganar la gubernatura en Zacatecas; sin embargo ‘Alito’ no cumplió con el trato, según reveló la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en el Martes del Jaguar.

Para comprobarlo, Sansores presentó una conversación de WhatsApp entre Monreal y ‘Alito’ donde este último asegura que rompió el pacto para cumplir la cuota de género, pues sabía que su candidata (Claudia Anaya) era débil y la 4T ganaría la elección de Zacatecas 2021.

“Lamento mucho que pienses eso, lo importante es lograr el objetivo y eran los costos para poder armar la coalición, pero al final lo que importa es el resultado y vas a ganar tu tierra”, se lee en el mensaje que escribió el líder del PRI.

En los mensajes se lee que ‘Alito’ le asegura a Monreal que no hay ningún engaño, que lo que a él le interesa (ganar) ocurrirá, y que su candidato va a ganar la elección, pese que no pudo cerrar el trato de la coalición Morena-PRI.

Layda Sansores arremetió contra el senador de Morena, y señaló que “no le alcanza para ser Presidente de México, anda buscando culpables y es él quien anda con Dios y con el diablo”.

Los chats entre Monreal y ‘Alito’ Moreno

Durante el Martes del Jaguar de este 25 de octubre, la mandataria estatal presentó mensajes de WhatsApps de Ricardo Monreal y Alejandro Moreno Cárdenas.

En esas exposiciones Monreal le advierte a Moreno de las investigaciones que realizan los periódicos Reforma y El Universal sobre el origen de su fortuna.

La gobernadora de Campeche calificó a Ricardo Monreal de traidor por apoyar y encubrir a ‘Alito’, a quien llamó “encantador de serpientes”, al tener en la sumisión a empresarios, políticos, periodistas y sus “princesas” a sus pies.

Sansores señaló que le gustaría que regresara el hermano Monreal, que deje su doble juego, que retome los postulados de la 4T de no mentir, no robar, no traicionar.

Sobre las declaraciones de Monreal sobre ‘‘castigar’ el supuesto espionaje a sus conversaciones y llamadas, Sansores aclaró que si el senador la va a acusar de espionaje “lo tendrá que probar porque ella no es espía, son más de mil 500 paquetes que le hicieron llegar de personajes conocidos y que a la fecha van lentos en su revisión porque solo cuentan con una sola persona que los analiza para evitar filtraciones.”

Estos paquetes son todos de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI con diversos personajes de la política y empresarios, concluyó.

Con información del FINANCIERO

