“Contenido basura, falso y truqueado”: Monreal atribuye revelaciones de Layda Sansores a campaña anticipada y dice que denunciará.

El senador Ricardo Monreal aseguró este miércoles que los mensajes “falsos y truqueados” que reveló la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, son por la campaña presidencial anticipada para las elecciones de 2024, y adelantó que procederá legalmente ante las autoridades correspondientes.

“Desde que decidí participar como aspirante a suceder al presidente López Obrador era normal, se han multiplicado las descalificaciones y los ataques, no solo externos, sino internos, promovidos, patrocinados y tolerados desde las oficinas de la aspirante y los aspirantes al mismo cargo”, dijo Monreal en un mensaje en redes sociales.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, “no se puede abrazar la ilegalidad” y tampoco se puede tolerar la publicación de contenido “falso y truqueado”. Ello a un día de que la gobernadora de Campeche publicara supuestas conversaciones entre Monreal y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno.

“Creo no se puede aplaudir o abrazar la ilegalidad, tampoco se puede tolerar que la constitución se viole una y otra vez, por eso independientemente del contenido basura, falso y truqueado de las intervenciones privadas de las conversaciones, es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnere la ley de la gobernante y no sucede nada, sigue todo igual, se le aplaude, como dije ejerceré mi derecho legal oportunamente antes las instancias competentes”, abundó el morenista.

Estimó que los ataques en su contra se dan en el marco en el que las “corcholatas” presidenciales de López Obrador, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard y el titular de Gobernación, Adán Augusto López, han revelado sus aspiraciones para contender por la presidencia en 2024.

“La campaña anticipada ha provocado esta situación. Y se recicla la guerra sucia en nuestra contra porque se quiere eliminar a la mala, con dinero, legal o ilegal y con estrategias burdas para quienes aspiramos legítimamente en mejorar y continuar la transformación de nuestro país”, dijo Monreal.

El legislador aclaró el lunes que siempre había tenido una relación de respeto y afecto con la gobernadora Layda Sansores, y que le extraña que esto se haya alterado, no obstante, había dicho que no la denunciaría por espionaje al no tener elementos suficientes.

Con información de LATINUS

