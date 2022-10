Pinocho Regresa A La Vida Al Mejor Guillermo Del Toro

Guillermo del Toro regresa al cine que mejor va con el, dando vida al Pinocho de Carlo Collodi

Siempre que charlamos sobre Guillermo del Toro, nos quedamos maravillados con muchas de sus acciones, tanto las filantrópicas como incluso las de “defensa del cine”, prácticamente se está convirtiendo en un “santo en la Tierra”, sin embargo, este tipo de grandes valores en su persona, nos ha hecho ser muy indulgentes realmente con sus principios o fondo cinematográfico.

Obras que a los ojos de la gran mayoría resultan estruendosas como “Shape of Water” o la más reciente “Nightmare Alley”, pero que en los ojos de este crítico, queda el sabor insulso de no asombrarme como cuando vi “Cronos”, estremecerme con el discurso fantasmagórico en “El Espinazo del Diablo” o conmoverme hasta las lágrimas con “El Laberinto del Fauno”, a lo cual, siempre mi periplo fue si alguna vez volvería a sentir el sabor de una cinta de Del Toro; que claramente siempre están por arriba del promedio, pero aún no logro en ninguna trasmutar las emociones vividas con las anteriormente citadas.

El “ilustre” y “notable” carpintero italiano Gepetto (D. Bradley) vive una vida bastante dulce con su pequeño Carlo (G. Mann), todo dentro de una realidad bastante contraria, con una guerra asomándose en el ambiente.

Después de una fatídica explosión en una iglesia donde el carpintero se encargaba de detallar un Cristo gigante, la muerte de Carlo sume en una depresión, rabia y enojo al pobre anciano, que tiene que soportar la vida sin su niño, a lo cual, una terrible noche, a lo Frankenstein, decide construir de un fino pino, una marioneta para sentir la presencia de su pequeño acaecido.

Terminada su “monstruosa” obra, con todo y un pobre grillo llamado Sebastian (E McGregor) como polizonte, la marioneta de madera tomara vida, gracias a la benevolencia de un ser mágico de luz azul, por lo cual la verdadera revolución de “Pinocchio” iniciará en andar; ser una copia exacta del finado Carlo o buscar su propio andar en mundo.

Basada en las aventuras de Pinocho de Collodi, nos encontramos con una historia atípica al clásico que nos ha presentado Disney en varias ocasiones, sin embargo, en esta ocasión y con mucho jubilo, Del Toro toma las raíces originales de las aventuras de la marioneta de madera del periodista italiano, que en muchas ocasiones servían como protesta social o desahogo al poder totalitario que existía en la Italia fascista de Mussolini (con todo y su representación dentro del filme), el trabajo artesanal de la animación no debería ser el único aliciente de esta hermosa versión que alza las capacidades de Del Toro en unión con Mchale y Matthew Robins, ya que la historia que vemos, de verdad, cobra una vida inimaginable.

Puede que tengamos entre manos un nuevo cuento sobre el “ser suficiente” y ser “apto” para todos, dentro de la pagina de una animación impresionante, todos comandados por el equipo de Frank Passingham, eso realmente si les soy honesto, no es ninguna novedad en algún trabajo de Del Toro, lo que si quiero rescatar es esta alegoría del “hijo insuficiente” o del padre que prefiere mirar hacia otro lado, esa necesidad o incluso, necedad de tener que ser aceptado a cualquier costa, misma situación que Pinoccho tiene que solventar en “madera viva” como cuando frente al Cristo de Geppetto, le cuestiona al anciano;

“¿Por qué si el es de madera como yo, todos lo aman, y a mi, todos me temen?

La realidad es que esta nueva obra de Del Toro, no solo nos regresa a ver realzado como todo su esfuerzo en su comunidad sigue dando frutos, como lo vemos con la colaboración de “El Taller de Chucho” que sigue siendo semillero para el talento de Guadalajara en animación, sino que con Pinocchio, recibimos uno de los trabajos con más alma, un producto artesanal y autentico, que de verdad provoca un rebase de las emociones de aceptación, un duelo que en ocasiones, tanto padres como hijos, nunca ven resuelto en vida.

Pinocchio de Guillermo del Toro y Mark Gustafson, con el talento coral de Ewan McGregor (Sebastian el Grillo), David Bradley (Geppetto) y el debutante Gregory Mann (Pinocho), nos lleva a revisar las aventuras del travieso juguete de madera, que ha demostrado tener mucha más alma, que cualquier nueva versión digitalizada de algún clásico animado. Guillermo del Toro nos demuestra que no solo es una luz de bondad en la comunidad, sino que, haciendo el cine que más le gusta, se nota a leguas que con solo hacer “su cine” es más que suficiente, con el aderezo extra de una BSO mágica de Desplat.

