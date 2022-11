AMLO espera que EU vote contra el bloqueo en Cuba en la ONU: ‘Sería una fiesta mundial’

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la esperanza de que Estados Unidos vote a favor de la resolución que condena el bloqueo a Cuba que se presentará este jueves en la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Ojalá y el día de hoy que, tengo entendido se va a votar, pues que sea unánime la votación, a favor de que se termine el bloqueo en Cuba y espero que el gobierno de Estados Unidos actúe de manera consecuente”, dijo al ser cuestionado sobre el tema.

El presidente calificó la medida de “retrógrada, medieval e inhumana” por lo que espera que el gobierno estadounidense pueda recapacitar y retirarla.

“Sería una fiesta mundial, sería decir gracias a la vida, sí de verdad no por hipocresía estamos a favor de los derechos humanos y el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida no es posible que si hay diferencias políticas se haga un bloqueo para que no lleguen los alimentos, no lleguen apoyos”, sostuvo.

En caso de que se haga de esta manera, López Obrador aseguró que sería el primer mandatario en felicitar a Joe Biden y a toda su administración por “demostrar que se tiene auténticamente deseos de un cambio y que ya no se va a continuar aplicando la misma política de siglos”.

“Yo la verdad quisiera que el sueño que tenemos se convierta en realidad el día de hoy, sería el primero en llamarle al presidente Biden para que le transmita a los integrantes del congreso de Estados Unidos y a los dirigentes de los dos partidos, sus representantes de la ONU, nuestro más profundo reconocimiento por una actitud de ese nivel porque sería sublime, de elevados valores”, adelantó.

Con información del Financiero

