Llevan servicios de salud a vecinos de la Preparatoria de Jalisco

Las Brigadas Universitarias “Nos late servir” facilitan atención y servicios médicos en las cercanías del Centro de Guadalajara

Como parte del programa “Luchamos pensando y trabajando”, universitarios de la Comunidad UdeG brindaron atención y asesorías multidisciplinarias a vecinos y estudiantes de la Preparatoria de Jalisco, en el Centro de Guadalajara.

Durante la novena edición de las Brigadas Multidisciplinarias “Nos late servir”, la ciudadanía recibió atención médica con servicios de odontología y asesoría nutricional, así como vacunaciones contra enfermedades como la influenza.

La estudiante de odontología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), Joseline Anguiano Venegas, comparte que participar en este tipo de jornadas son útiles para acercar servicios de salud a personas que no tienen la facilidad para acceder a ellos.

“Cada vez que participamos aprendemos algo nuevo, además de la satisfacción de dar un servicio a la comunidad y ayudar”, mencionó.

Además de aplicar pruebas rápidas de sífilis y VIH, en estas Brigadas también se brindan asesorías en temas jurídicos y psicológicos.

La señora María Guadalupe Paredes Sánchez, vecina de la Colonia Talpita, relata que mientras realizaba sus labores en el Centro tapatío escuchó sobre las Brigadas que se llevarían a cabo en la Preparatoria de Jalisco, por lo que acudió para solicitar atención médica y acceder a su vacuna contra la influenza.

“La verdad me sorprendió porque me tomaron la presión, me hicieron la prueba contra la diabetes, me tomaron la glucosa, me voy bien chiqueada”, comentó la señora Guadalupe.

Por su parte, Fernanda Vargas y Misael Gónzalez Infante, médicos generales en estas brigadas, explican que su labor consiste en ser un primer contacto con los pacientes para dar orientación a cada caso.

La joven médica añade que durante estas jornadas ha podido adquirir y desarrollar habilidades que le serán útiles en el ámbito médico, pero estas actividades también la han ayudado a profundizar en la sensibilidad con la que atienden a los pacientes.

“Me siento contento de poder ayudar y regresar un poco de lo que nos brindó la UdeG. Me gustaría que más gente de acercara a estos servicios, porque sí son necesarios”, puntualizó a su vez González Infante.

Las Brigadas Universitarias “Nos late servir” llevan sus servicios a planteles de la UdeG y a espacios públicos de Jalisco. Los horarios y fechas próximas se pueden consultar en las redes sociales oficiales de la Universidad de Guadalajara.



Por: Pablo Miranda Ramírez

Relacionado