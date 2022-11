Sheinbaum pide a alcaldes de Morena firmar una carta de apoyo a la reforma electoral de AMLO

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó este sábado a los alcaldes de diversos municipios gobernados por Morena a firmar una carta para apoyar la reforma electoral que propuso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En su discurso durante el Encuentro Nacional Municipalista, Sheinbaum mostró la carta en sus manos y dijo a los alcaldes asistentes que la democracia es parte sustantiva de la vida pública y le corresponde a todos.

“Les hago una propuesta, propongo que firmemos una carta de apoyo a la propuesta de reforma electoral del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque la democracia es parte sustantiva de la vida pública y corresponde a los ciudadanos y corresponde también a los municipios, estados y al gobierno de México”, argumentó Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum afirmó que “México es cada vez más grande porque construye con sus municipios igualdad, justicia y esperanza” y se está transformando para reducir desigualdades y alcanzar “la plena democracia”.

Sheinbaum afirmó que el “viejo régimen ya no regresará porque demostró que profundizó la violencia, desigualdad e injusticia, demostró que la riqueza no permea de arriba para abajo, que la educación y salud no son privilegios”.

Entre los invitados estuvieron Mariela Gutiérrez Escalante, presidenta municipal de Tecámac, Estado de México, y Salomón Jara, gobernador electo de Oaxaca, entre otros.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS

