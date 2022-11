AMLO quiere desaparecer al INE para regresar a la época en que un solo partido controlaba todo: Anaya

Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, acusó este lunes al presidente Andrés Manuel López Obrador de querer desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) con su reforma electoral para regresar a la época en que sólo un partido controlaba todo.

“¿Tú sabes porque quiere López Obrador desaparecer al INE? Hace 70 años un sólo partido gobernaba todo. Todo es todo. En 1950, el presidente era del PRI, todos los gobernadores eran del PRI. Todos los senadores eran del PRI”, recordó en su video semanal.

Señaló que en esa época el gobierno era juez y parte, pues organizaba las elecciones y casualmente siempre ganaba el mismo partido. Sin embargo, tras el fraude electoral de 1988, los partidos oposición impulsaron una serie de reformas para la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), un organismo autónomo.

El excandidato destacó que el fraude electoral de 1988 el encargado de organizar las elecciones era Manuel Bartlett, actual titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que López Obrador era del PRI.

“Tenemos que entender que nos quieren regresar a las épocas en que sólo un partido controlaba todo y eso no es bueno, no es sano. Eso no le conviene a nadie”, exclamó.

Ricardo Anaya aseguró que actualmente en 67% de las elecciones hay alternancia. “Eso significa que la mayoría de las veces en que hay elecciones los ciudadanos quitan al que está en el gobierno y ponen a un partido distinto”, dijo y aseguró que eso no le conviene a López Obrador.

“No podemos permitir que debiliten, ni mucho menos desaparezcan al INE. Digamos sí a la democracia, sí a un INE fuerte,autónomo e independiente”, finalizó.

La postura de Anaya se da en el marco de la discusión de la reforma electoral, impulsada por López Obrador, en la Cámara de Diputados.

Con información de LATINUS.

