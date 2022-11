Fiscal de Morelos, niega conocer a Rautel “N” y acusa a Sheinbaum de usar el caso políticamente

Uriel Carmona, fiscal de Morelos, negó relación alguna con Rautel “N”, implicado en el feminicidio de Ariadna Fernanda, y acusó a autoridades del gobierno de Claudia Sheinbaum de usar el caso políticamente.

“Por supuesto que no, no es así, no lo conozco, no sea quién sea esta persona, con mucho respeto lo niego categóricamente y seguro le informaron mal a la jefa de Gobierno“, dijo en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para W radio.

Ante cuestionamientos por las acusaciones de Sheinbaum sobre un encubrimiento de su parte, Carmona aseguró que el caso está siendo usado políticamente por autoridades de la Ciudad de México.

“Es clarísimo, lo digo con todo respeto, yo tengo el mayor de los respetos a las autoridades de la CDMX, pero es evidente que este es un tema que tiene que ver con lo político, no es la primera vez que estamos en el ojo del huracán, pero la verdad siempre nos ha sacado adelante”, dijo en entrevista.

Carmona dijo que el personal de su equipo negó una presunta relación con Rautel, pero que en el servicio público “nadie puede meter las manos al fuego por nadie” y si se confirma algún vínculo, tendría que ser revisado.

