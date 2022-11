Monreal insinúa que decidirá si deja Morena en diciembre

“Si van a atacarme y a destruirme que comiencen, porque les va a costar trabajo”, soltó este miércoles el senador Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura presidencial de Morena de 2024.

El líder de la bancada de Morena en el Senado anticipó que en diciembre definirá si se va o se queda en el partido.

“¿Se va a mantener en Morena, no como dice la gobernadora que se tenía que ir antier”, le preguntaron.

“Vamos a ver, vamos a esperar a diciembre y sus posadas. Porque ‘diciembre me gustó pa’que te vayas’”, respondió cantando Amarga Navidad de José Alfredo Jiménez.

Monreal advirtió, en rueda de prensa, que en el proceso de sucesión anticipada derrotará tanto a Sheinbaum Pardo como a “los preferidos del poder”.

“Porque soy un hombre limpio. Soy un hombre con autoridad moral. Soy un hombre honesto. Y porque tengo capacidad para orientar y dirigir este país hacia una etapa de reconciliación, de menos rencor, de menos odio, de menos confrontación”, advirtió.

La declaración de Monreal se dio después de que la gobernadora de Campeche lo acusó de ocultar que posee 48 inmuebles y un terreno de 783 hectáreas.

Sansores tildó a la ‘corcholata’ presidencial de Morena de hipócrita, pues en su declaración patrimonial no declara lo que tiene e incluso dice que no tiene ni coche.

“Se debe de armar de valor y decirle la verdad al pueblo de México”, agregó.

Tras la publicación, Monreal adelantó que pedirá el desafuero de Sansores pues violó un amparo concedido por un juez que le ordenaba abstenerse de publicaciones en su contra. El senador cerró su mensaje con: “Claudia, frena tu jauría”.

Sobre el tema, Monreal dijo que “es muy fuerte la embestida contra mí, y no me voy a quedar callado, porque veo con mucha claridad la operación política en mi contra y porque no soy ningún cobarde, ni voy a dejarme de nadie”.

CON INFORMACIÓN DEL FINANCIERO

