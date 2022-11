Ricardo Monreal habla sobre la reforma electoral: ‘Senado no hará regresiones’

El Senado actuará con responsabilidad y revisará minuciosamente la reforma electoral, comentó Ricardo Monreal. El Senado de la República buscará consensos y no avalará regresiones para la democracia cuando se discuta sobre la reforma electoral, apuntó este lunes Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Afirmó que desde el Senado la reforma electoral será revisada con mucha seriedad y responsabilidad, harán las cosas bien, escuchando a los distintos sectores de la sociedad, luego de la marcha del domingo en favor del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Hacer las cosas bien es escuchar, hacerlas bien es precisamente hacerlas bien escuchando y buscando consenso, no imponiendo y no incursionando en regresiones o conquistas ciudadanas. Lo que sea para bien del país, de la transparencia y de la democracia es lo que haremos, por eso les garantizo que vamos a hacer bien las cosas”, expresó en una conferencia de prensa.

Monreal comentó que ha platicado este día con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sobre algunas reformas pendientes en el Congreso, entre ellas la electoral.

“Le hice ver nuestra posición de que una vez que allá concluya en la Cámara de Diputados (la discusión), el Senado hará un estudio minucioso, serio, un estudio y una revisión puntual de lo que en la Cámara de Diputados, como Cámara de origen, se apruebe”, añadió.

Al respecto de la marcha en favor del INE, Monreal destacó la necesidad de escuchar a todos los sectores a favor y en contra de la iniciativa.

“A quienes han expresado distintos puntos de vista sobre la reforma electoral les puedo decir con toda honestidad que no se preocupen, en el Senado habremos de hacer las cosas con seriedad y con responsabilidad constitucional, no vamos a actuar de manera improvisada, no vamos a actuar de manera precipitada, no vamos a actuar de manera irreflexiva”, insistió el senador.

