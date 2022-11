México muestra dos caras y con derrota ante Suecia

Gerardo Martino alineó 45 minutos a Raúl Jiménez ante Suecia y el delantero del Wolverhampton demostró que no está en nivel óptimo para jugar el Mundial, en la derrota 1-2 ante Suecia que cierra la preparación de México para Qatar, quedando lista para el Mundial 2022.

Para el último examen antes de Qatar, disputado en el estadio Montilivi de Girona, España, Martino hizo pocos cambios respecto al partido ante Irak y presentó un once inicial más cercano al que utilizaría ante Polonia.

Ochoa volvió a la portería. En defensa repitieron Montes, Moreno y Gallardo. Jorge Sánchez entró en la lateral derecha y Araujo quedó en la banca. También repitieron Chávez, Herrera y Rodríguez en el medio campo, mientras Alvarado dejó su lugar a Antuna; Vega y Martín volvieron a iniciar en la delantera.

El primer tiempo mostró a México como un equipo equilibrado. Con la presencia de Herrera y Rodríguez controlando la salida, mientras Vega y Chávez consolidados como los más dinámicos, en ocasiones acompañados por los laterales, Gallardo y Sánchez.

No se crearon muchas opciones de peligro en la primera mitad, salvo un tiro de Vega y un remate de Carlos Rodríguez en el área. La mejor jugada fue una acción individual de Antuna, quien recibió en la punta del área y disparó cruzado desde la derecha hacia el travesaño en el 42.

En el segundo tiempo ingresaron Andrés Guardado en lugar de Rodríguez, Raúl Jiménez por Herny Martín y ‘Chucky’ Lozano por Antuna.

GOLES

Suecia encontró el gol en el minuto 54, por conducto de Rohdén, quien empujó un servicio preciso de Svanberg.

Pero México reaccionó rápido al conseguir el 1-1 en el 59, con un servicio de Herrera desde el fondo hacia un espacio que aprovechó Vega para llegar pleno al área y definir con un tiro cruzado.

La segunda tanda de cambios fue en la zona defensiva Vásquez por Moreno, Araujo por Montes y Romo por Herrera.

México mantuvo el equilibrio pese a los seis movimientos, donde fue claro que Vega y Chávez son los fijos para ser titulares en el Mundial.

El partido quedó abierto, pero México mantuvo el control del balón y pudo circular sin oposición en la media cancha. El gran pendiente era ver la forma física de Raúl Jiménez, quien no jugaba un partido oficial desde agosto pasado.

Pero las condiciones del encuentro no permitieron comprobar si Jiménez está a un buen nivel físico. Apenas tocó el balón y en sus dos primeros intentos le marcaron fuera de lugar. En el tercero, no pudo controlar un balón en el área. En lo futbolístico, es evidente que no podrá aportar lo que supuestamente espera el ‘Tata’ Martino.

Lozano buscó a Jiménez con un servicio raso al área, pero la defensa lo anticipó y despejó. México no tenía problemas en defensa. Suecia renunció prácticamente a atacar y dejó toda la iniciativa a los de verde, blanco y rojo.

Tampoco funcionó en el contragolpe, cuando Sánchez recibió por la derecha y envió el centro al área, no llegaron ni Lozano ni Jiménez a rematar.

Sin mucha intensidad, Suecia encontró el gol del triunfo y ayudó a México a confirmar quiénes están en buen nivel y quienes no, despejando la duda que genera Raúl Jiménez.

Relacionado