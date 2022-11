Marcelo Ebrard descalifica el “caso aislado” de un mexicano que ingresó alcohol a Qatar

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reaccionó a un caso que se hizo viral en redes sociales, donde se difundió un video en el que un aficionado mexicano muestra una botella de alcohol que ingresó escondida en su llegada a Qatar, lo que, consideró, no representa la imagen de México.

“Esas acciones no nos califican, ni son nuestra imagen, México es conocido como un pueblo alegre y respetuoso, ese tipo de cosas no se deberían de repetir, porque no somos nosotros”, explicó Ebrard acerca del fan que ingresó alcohol, durante la inauguración del Centro México Qatar 2022 en Doha.

En redes sociales se hizo viral la imagen de un aficionado que porta la playera de la Selección Mexicana. Exhibe una botella de alcohol en su ingreso a Qatar, a pesar que eso está prohibido.

“Es lo más importante que tenemos que hacer, respetar a otra cultura, nosotros lo hacemos siempre. Este país nos ha recibido cálidamente, muy amigable, tenemos que proteger nuestra imagen”, agregó Ebrard, quien señaló que el caso no los representa.

Acerca de una posible acción legal del gobierno de Qatar en contra del aficionado mexicano que ingresó con alcohol, Ebrard dijo que hasta ahora no tienen notificación de alguna investigación.

El viernes, la FIFA y la organización de Qatar anunciaron que no se venderá cerveza con alcohol en los estadios ni sus alrededores durante la Copa del Mundo; solamente se podrá adquirir en centros oficiales, como fan zone y algunos hoteles.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS

