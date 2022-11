Supervisa Lemus avance en la construcción del nuevo Centro de Distribución del Banco de Alimentos Guadalajara

Pablo Lemus Navarro, Presidente Municipal de Guadalajara, acudió hoy a un recorrido de supervisión de la edificación del nuevo Centro de Distribución del Banco de Alimentos Guadalajara, en compañía de la Senadora Claudia Ruiz Massieu y autoridades de DIF Guadalajara y del Banco de Alimentos de México.



La construcción de esta nueva sede inició en 2021 en un terreno donado por el Gobierno de Jalisco en la colonia Santa María Tequepexpan, en San Pedro Tlaquepaque. Se prevé que termine su edificación en el primer trimestre de 2023 y con ello triplicar la capacidad de elaboración de despensas a 150 mil en total.



En su mensaje el alcalde tapatío, Pablo Lemus, destacó la importancia de conocer y trabajar en equipo desde el Ayuntamiento de Guadalajara.



Para esto se reactivará un programa de distribución de despensas para las y los tapatíos a través de los Centros Comunitarios Colmena que se encuentran en proceso de habilitación en el Municipio, siendo que la primera se inauguró en septiembre en la colonia Rancho Nuevo.



“Muchas gracias, mi reconocimiento (…) sobre todo a ustedes que hacen realidad esto día a día, a todos los trabajadores del Banco de Alimentos, a sus directivos, de verdad felicidades. Es impresionante, no había regresado desde que pusimos la primera piedra y sí te vas para atrás, el tamaño de las instalaciones, y sobre todo, pensar en el beneficio que va a tener para la población, va a ser algo muy bonito”, dijo el Primer Edil.



El Banco de Alimentos de Guadalajara es una organización de la sociedad civil fundada en 1991 que contribuye a reducir la inseguridad alimentaria que afecta a más de un millón 240 mil personas en Jalisco.



Su metodología consiste en la recuperación de alimentos como frutas, verduras, hortalizas y alimentos procesados, perecederos y complementos para su aprovechamiento y distribución entre las personas en situación de vulnerabilidad.



“Lo que ustedes están construyendo, y han construido y madurado a lo largo de 30 años, es un ecosistema solidario pero sustentable. Eso me parece que lo hace diferente a otros esfuerzos, y todos son bien importantes, pero la diferencia de éste que yo veo es ésa (…) Creo que eso habla y ejemplifica muy bien, no solo la generosidad de la gente de Jalisco y de Guadalajara, sino su talento y creatividad para idear el cómo podemos vivir mejor, y ayudar a los demás a vivir mejor y ser mejores”, señaló la Senadora Claudia Ruiz Massieu.



Cada mes se cuentan con más de 157 mil beneficiarias y beneficiarios en 361 comunidades de 81 municipios de la entidad y 155 instituciones de asistencia social, así como se entregan más de 63 mil despensas.



Para generar acceso a una alimentación digna y mejorar la nutrición, cada despensa está formada con productos de la canasta básica como huevos, arroz, avena, pasta, azúcar, soya, frijol, aceite, trigo, garbanzo y harina; así como 14 kilos de fruta y verdura variada, dos variedades de embutidos y lácteos, cinco kilos de abarrotes varios y un kilogramo de artículos de limpieza y uso personal.



La iniciativa del Banco de Alimentos de Guadalajara suma la voluntad de 550 aliados que comparten productos y recursos de la industria alimentaria, los productores del campo tanto jaliscienses como nacionales, empresas locales y la sociedad en general.



“Si uno de cada cuatro mexicanos vive en inseguridad alimentaria, entonces tres de cada cuatro podemos ayudar”, dijo Ricardo Romo Rivas, Director del Banco de Alimentos.



Se encontraron presentes en este recorrido Maye Villa de Lemus, Presidenta del Sistema DIF Guadalajara; Julio Acevedo García, Vicepresidente del Banco de Alimentos Guadalajara; entre otras personalidades.

