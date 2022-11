Rector General reitera ante diputados urgencia de mil 127 mdp adicionales en 2023 para UdeG

Se corrobora que es el peor presupuesto de la historia, debido a que ante los datos presentados, los y las legisladoras tuvieron cero respuestas. Villanueva Lomelí informó que la SEP asignará 178 mdp adicionales a la UdeG, por lo que llamó a los legisladores a cumplir su palabra de mantener el 49%, incrementando el presupuesto, por lo menos, con 114 mdp más



El Rector General de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, reiteró ante diputadas y diputados del Congreso del Estado de Jalisco la urgencia de otorgar mil 127 millones de pesos adicionales para el presupuesto del 2023, de los cuales cerca de 900 millones serán destinados a la infraestructura para centros universitarios y preparatorias y, 200 millones a gastos operativos y administrativos.

Este sábado en la reunión con diputadas y diputados en la Mesa Técnica de Trabajo del Presupuesto de Egresos del Paquete Económico 2023 de la UdeG, realizada en la sede del Poder Legislativo, el Rector General afirmó que dicho monto permitirá a esta universidad realizar sus funciones sustantivas y ofrecer más espacios a corto plazo.

El Rector General presentó un oficio enviado por la Secretaría de Educación Pública donde se informa que la Universidad de Guadalajara recibirá 178 millones 768 mil 725 pesos adicionales a lo presupuestado por el gobierno federal.

En virtud de lo anterior, hizo un sentido llamado a que las y los legisladores cumplan su palabra de aportar el 49% de lo aportado por la federación. Esto significa que, por lo menos, Jalisco debería asignar 114 millones de pesos adicionales a los planteados en la propuesta del Gobernador, a fin de cumplir su compromiso de aportar al menos el 49% de lo aportado por el Gobierno de México.

Lo anterior solo tomando en cuenta el compromiso mínimo que expresó en su momento el gobernador Enrique Alfaro. Lo cierto es que el déficit total de la UdeG es de mil 127 millones de pesos adicionales. “Lo que solicitamos son 200 millones de pesos del presupuesto irreductible para consolidar el CUTlajomulco, las 30 mil butacas que tenemos más en las preparatorias y estabilizar lo que ya crecimos; en infraestructura tenemos un plan de mil 159 millones de pesos, ahora hay 924 millones de pesos en presupuestos de obras listas para construir”, expresó el Rector General.

Dijo que “si Jalisco va a tener 21 mil millones de pesos para obras el próximo año, con mil millones la UdeG sí puede construir los centros universitarios y las preparatorias en una inversión inicial haciendo una proyección trianual de lo que necesitamos. La propuesta es mil 127 millones de pesos”, explicó.

Durante las intervenciones las y los diputados evitaron responder a los datos presentados por Villanueva Lomelí y, en su lugar, evadieron los números para seguir intentando “engañar con datos” fuera de contexto.

Las y los diputados no pudieron desmentir que la UdeG es la que recibe el penúltimo peor presupuesto de las universidades públicas de México y que, pese a ello, es la que tiene mejores resultados, como ejemplo, que tiene el mayor número de posgrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, figura entre las 10 mejores universidades de América Latina, y es considerada la más importante de las universidades públicas estatales mexicanas y la que mayor cobertura tiene al atender a estudiantes de los 125 municipios de Jalisco.

El Rector General de la UdeG señaló que de no otorgar el presupuesto adicional se afectaría no sólo el crecimiento de la matrícula en bachillerato, licenciatura y posgrado, sino la conclusión de algunos planteles en beneficio de las y los jóvenes de la entidad.

“No nos hagamos daño entre nosotros, si no otorgan este dinero, no me golpean a mí ni al presidente de la Feria Internacional del Libro; golpean a los estudiantes, a los jóvenes de Jalisco. Lo que está en riesgo es el CUChapala que puede tener 8 mil estudiantes, el CU La Normal, un centro universitario que podemos utilizar y meter 8 mil estudiantes, el CUTlajomulco con 14 mil estudiantes, el CUTlaquepaque con 14 mil estudiantes más, CUTonalá que puede crecer 6 mil butacas más, está en riesgo el crecimiento de matrícula, la consolidación de infraestructura, el Museo de Ciencias Ambientales, además de profesores de tiempo completo”, subrayó.

Villanueva Lomelí señaló que la UdeG ha crecido en 41 mil butacas en los últimos cuatro años como parte de su compromiso con el Gobierno del Estado, al pasar de 287 mil a 329 mil butacas.

Aseguró que este es el peor presupuesto de la historia debido a que el presupuesto por alumno disminuirá a 20 mil 849 pesos, cuando esta Casa de Estudio ha llegado a tener casi 29 mil pesos por alumno en 2015, y comparó los 133 mil pesos que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene por alumno.

Señaló que este es el gobierno que peor crecimiento ha dado a la UdeG en los últimos 30 años, pues en la administración del gobernador Aristóteles Sandoval, el Programa de infraestructura tuvo entre 400 y 420 millones asignados para esta Casa de Estudio durante los 6 años, mientras que en la administración del gobernador Enrique Alfaro, al inicio fueron otorgados 360 millones, pero disminuyeron a 200 millones, en 2021, mientras que fueron otorgados 228 millones, en 2022 y están asignados 235 millones en 2023.

Relacionado