Reciben destacados jaliscienses de manos del Gobernador Enrique Alfaro el Premio Jalisco 2022

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, entregó este miércoles el Premio Jalisco 2022 a ocho destacados hombres y mujeres, con trayectorias de gran impacto para el desarrollo de la entidad, en los campos humanístico, literario, cultural, cívico, laboral, científico, deportivo y ambiental.

El mandatario destacó que hoy las y los galardonados son la mejor muestra de liderazgo en Jalisco, estado que tiene mucho para aportarle a la nación, la trascendencia que dejan en el día a día en los ocho ámbitos que representan.

“Jalisco tiene mucho que aportarle a la nación, en un momento difíciles como el que vivimos el compromiso es doble, Jalisco tiene que tener la capacidad sintiéndonos orgullosos de nuestro pasado, teniendo memoria y capacidad para entender de dónde venimos, al mismo tiempo tenemos que tener la capacidad para pensar en el futuro, para adaptarnos a los nuevos tiempos y para poder luchar y defender nuestras convicciones”, dijo Alfaro Ramírez.

“De corazón, en tiempos donde nuestro estado está a prueba, en tiempos en los que Jalisco tiene que aportar toda su inteligencia, capacidad, tenacidad para poder seguir como país, ustedes representan esa fuente de inspiración que siempre hace falta”, añadió.

Fue en Casa Jalisco donde las y los galardonados se dieron cita, acompañados de sus familiares, para recibir de manos del Gobernador un reconocimiento y un estímulo económico que asciende a 100 mil pesos para cada uno. Recordó que fue en 1950 cuando comenzó este reconcomiendo en un principio a los grandes artistas, pero desde 1953 se ampliaron las categorías para incluir más ámbitos.

Por su parte, la Secretaria de Cultura de Jalisco, Lourdes González Pérez, explicó que para esta dependencia es importante formar parte del desarrollo del premio, pues con su entrega se inspira a toda la población, se extiende al municipio -no sólo a los galardonados-, para trabajar para el bien de Jalisco.

Explicó que los hoy ganadores se suman a los más de 250 reconocidos y a la lista que integran personalidades como Juan Rulfo, Luis Barragán, Consuelo Velázquez, Juan José Arreola, Agustín Yáñez, Raúl Anguiano, Leonor Montijo y Jorge Matute Remus.

“El común denominador que comparten los personajes del pasado, con ustedes en el presente, es una trayectoria sobresaliente que nos enorgullece profundamente”, refirió la secretaria.

“A lo largo de su historia, este premio ha preservado la memoria de aquellas y aquellos que han comprendido que “ningún hombre es una isla”. Es decir, que las ideas y los actos tienen el poder de influir en nuestras comunidades, de inspirar a través de palabras, obras, proyectos y trayectorias, a favor de ese espíritu colectivo. El Premio Jalisco demuestra que cada uno de nosotros puede ser esa chispa de la que nace un nuevo mundo posible”.

En nombre de las y los galardonados, Leopoldo Sergio Alberto García Valba Ramírez, destacado en el ámbito humanístico, acotó que existe un compromiso de México con Jalisco, una deuda que la entidad ha sacado adelante en el país.

Añadió que muchos signos y personajes de Jalisco han engalanado a México y en su historia se demuestra lo referido.

“Compromiso con Jalisco, con México y desde luego con nosotros mismos, de seguir adelante, de seguir trabajando”, mencionó.

Los reconocimientos se entregaron a las siguientes personas:

Ámbito humanístico

Leopoldo Sergio Alberto García Valba Ramirez Corona (Guadalajara).- Doctor en derecho, penalista. Autor de los libros “Curso de derecho procesal penal”; “La reforma penal constitucional”; “Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana”; “La prisión y La reforma constitucional sobre derechos humanos”.

Tiene experiencia como docente de licenciatura y posgrado en universidades nacionales y del extranjero. Es colaborador en varios diarios y revistas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, desde 2006.

Ámbito literario

Ernesto Lumbreras Bautista (nacido en Ahualulco reside Zapopan).- Poeta, crítico literario y de artes visuales. Es promotor cultural, periodista literario y editor en Ciudad de México. Referente en la poesía mexicana contemporánea. Ha recibido premios como el de Poesía Aguascalientes (1992), Bellas Artes de Testimonio Chihuahua (2007), Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry (2013), Ensayo Internacional Siglo XXI (2014), Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada (2018), Mazatlán de Literatura (2020) e Iberoamericano Ramón López Velarde (2021).

Ámbito cultural

Damiana Lorena Ron Siordia (nacida en Nayarit reside Zapopan).- En 2016 fundó junto a su madre lo que hoy se conoce como Cielo Tejido. En 2018 se propuso inscribirlo al Récord Guinness, el cual obtuvo en 2019, con cerca de tres mil metros cuadrados y ocho mil carpetas hexagonales, con la ayuda de cerca de 200 mujeres y un hombre. En 2021 participó en Expo Dubai. En 2022 diseñó y dirigió la producción de cielo tejido más grande del mundo con una pieza que se montó en 11 cuadras de su pueblo Etzatlán de siete mil metros cuadrados. También este año realizó dos tejidos, uno para el Festival Latino de Milwaukee de 600 metros cuadrados y otro para el Festival de Burning Man de Las Vegas de mil 900 metros cuadrados.

Ámbito Cívico

Aurelio Martínez Corona (nacido Magdalena reside GDL).- Ha contribuido a la formación musical de varias generaciones, inició trabajos de restauración del Colegio de Infantes de la Catedral de Guadalajara, por lo que obtuvo la Presea Medina Asencio (2005); en 2005 la Secretaría de Cultura le otorgó un reconocimiento por su valiosa aportación a la música y a la vida cultural de la sociedad jalisciense por más de 20 años. También el municipio que lo vio nacer, Magdalena, le otorgó el reconocimiento “Magdalena de Xochitepec” y lo nombró “Magdalenense distinguido”. En 2006 le fue otorgado el IV Premio a la Excelencia de lo Nuestro cuya constancia de participación le fue entregada en el Castillo de Chapultepec de manos del Presidente de la República. En esta etapa, fundó la Federación Mexicana Pueri Cantores, corresponsal de la Federación Internacional.

Ámbito laboral

Francisco Javier Sandoval Mojarro (nacido Nayarit reside Bolaños).- Es docente de educación básica y maestro de ballet folclórico en Bolaños, Jalisco, donde ha conformado talleres para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, apoyándolos en el desarrollo de esta disciplina.

Ámbito científico

Juan Miguel Nepote Gonzalez (Guadalajara).- Es divulgador científico quien cuenta con varios premios como el Premio Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz (2018), Premio Nacional de Periodismo Científico y Divulgación de la Ciencia (2013) y Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, en dos ocasiones (2012 y 2008). Ha sido la primera persona en representar a Jalisco en los foros más importantes en materia de divulgación científica a nivel mundial, como la Public Communication of Science and Technology Conference Network, la European Network of Science Centres and Museums y la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe. Forma parte de importantes comités editoriales, como el del Journal of Science Communication (SISSA, Italia) o el del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (UNAM, México) y ha fungido como Secretario de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, de la cual es Socio Titular.

Ámbito deportivo

Mónica Olivia Rodríguez Saavedra (nacida en Zapotlán El Grande reside en Tlaquepaque).- Es una atleta con discapacidad visual que han ganado diversos premios como:

2011.- 2do lugar Nacional Para atletismo 400 mts planos

2015.- primeros tres lugares de 1500 mts planos, medalla plata mundial IPSA Corea, medalla bronce juegos panamericanos Canadá

2016.- 5to lugar juegos panamericanos Brasil

2019.- 1er lugar Brasil, medalla de oro y récord en los juegos para panamericanos Perú. 1er lugar mundial en Dubai

2021.- Medalla oro en los juegos paralímpicos 1500 mts

Ámbito ambiental

Rodolfo González Figueroa (El Limón).- Es pedagogo popular con enfoque agroecológico y de género. Ha conformado en la región grupos de mujeres que trabajan en huertos comunitarios (Las Tarjeas, Somos Tierra, Ayuquila, Mandala) rescatando una agricultura familiar con enfoque holístico donde participan y conviven niñas, niños, adultos, jóvenes practicando interaprendizaje convivencia intergeneracional en espacios resilientes. Ha sido actor clave en el proceso de declaración del municipio de El Limón, como el primer municipio agroecológico del país, creando el consejo agroecológico municipal y siendo parte fundamental en la redacción del reglamento agroecológico del ayuntamiento.

*Para Saber Más:*

Para obtener este máximo reconocimiento que otorga Jalisco, este año se recibieron 99 postulaciones de las cuales 80 cumplieron correctamente con los requerimientos que establece la convocatoria; 24 más que en 2021, año en que fueron 56.

De 1950 a 2021 el Gobierno de Jalisco ha entregado alrededor de 250 reconocimientos. Entre las y los ganadores se encuentran personajes como Juan Rulfo, Luis Barragán, Consuelo Velázquez, Juan José Arreola, Agustín Yáñez, Raúl Anguiano, Leonor Montijo y Jorge Matute Remus. Todos ellos ejemplares en su profesión y embajadores de nuestro estado a nivel mundial.

Los premios consisten en esta edición en la entrega de un pergamino en el que se expresarán las razones por las que se otorga, y la cantidad de 100 mil pesos por cada categoría.

Relacionado