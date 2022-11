Hasta 80 autobuses saldrán de San Luis Potosí hacia CDMX para apoyar a AMLO en marcha

El diputado local de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno, aseguró que hasta 80 autobuses saldrán desde San Luis Potosí hacia la Ciudad de México con simpatizantes potosinos de la 4T para acompañar al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la movilización que se ha convocado el próximo domingo 27 de noviembre.

Detalló “nosotros hemos estado haciendo una cooperacha para juntar un buen número de autobuses y pues la gente pueda darse la vuelta, nos juntamos varios liderazgos de Morena y pasamos la gorrita para que se arme un buen contingente, además habrá otro buen número de gente que por su cuenta se han organizado para hacer el viaje”.

Dijo además que son muchos los compañeros y gente en general que son simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación que se han acercado solicitando el apoyo para acudir a la marcha y respaldar al Presidente de la República, en la que estiman entre 50 y 80 camiones que saldrán desde territorio potosino.

Añadió que no se tiene contemplado que salga una caravana como tal desde San Luis Potosí, sino que cada quién o cada autobús pueda manejar sus tiempos y su logística, pero si la idea es poder reunirse todos desde temprana hora de la mañana en los alrededores del Ángel de la Independencia el propio día domingo.

Finalmente, señaló que seguramente la mayoría estarán saliendo el sábado por la noche y madrugada para llegar justo a tiempo al tiempo de manifestar “nosotros no somos iguales, aquí no hay acarreados ni manejo de recursos públicos, todos son recursos del propio bolsillo y se hace con cooperación, con aportaciones de simpatizantes y militantes, no hay recursos públicos, es el pueblo el que se organiza para apoyar al Presidente”, finalizó.

Con información del UNIVERSAL

