Muere el actor Héctor Bonilla a los 83 años

Este viernes 25 de noviembre, el famoso actor mexicano, Héctor Bonilla falleció a los 83 años, así lo dio a conocer la Secretaría de Cultura a través de su cuenta de Twitter.

La Secretaría de Cultura lamenta profundamente el fallecimiento del actor Héctor Bonilla, egresado de la Escuela de Arte Teatral del INBAL y considerado uno de los mejores actores de México. Se desarrolló en teatro, televisión y cine, donde participó en filmes como Rojo amanecer. pic.twitter.com/Q8qQzmXuAo — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) November 25, 2022

Hasta el momento no se sabe la causa de la muerte, sin embargo hace poco se informó que el actor mexicano estaba luchando contra el cáncer de riñón. La familia del actor no se ha pronunciado al respecto.

A pesar de que sufría de cáncer y que no existía quimioterapia alguna para vencerlo, Héctor se negó a dejar se trabajar y siguió con sus compromisos asegurando que estaba “viviendo días extra”.

“El 14 de marzo cumplí 83 años, así que se puede decir que estoy viviendo horas extras, y las he vivido muy contento. Si puedo vivir 10 años más, sería una propinota que me dará la vida, pero no estoy angustiado ni estoy azotado; simplemente quiero seguir trabajando en lo que hago: escribir, dirigir, actuar y cumplir mi ciclo. Con eso estoy más que satisfecho”, dijo el Héctor en una entrevista.

El actor nacido en Tetela de Ocampo, Puebla brilló por sus grandes presentaciones en televisión, cine y teatro, además hace poco fue homenajeado por su hijo Fernando Bonilla tras su presentación de teatro ‘El corrido del rey Lear’.

