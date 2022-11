‘Tata’ Martino no se tocará el corazón ante Argentina: “Sé dónde nací, pero tiene que ganar México”

El técnico de México, Gerardo ‘Tata’ Martino, fue muy sincero sobre la sensación de enfrentarse a Argentina, su país natal, este sábado en un partido crucial dentro de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar, al asegurar que hará “todo lo posible para que México gane”.

Martino se sinceró y respondió que solo piensa en su trabajo y hará todo lo posible para que la México gane, incluso si eso significa la eliminación de la Albiceleste del torneo.

“La realidad es que cuando eso pasa (jugar contra Argentina) solo lo pongo en el contexto del futbol. No le resto importancia al partido tanto para México como para Argentina. Y sé que el futuro de ambos equipos dependerá de lo que pase mañana”, comenzó.

“Incluso cuando se hizo el sorteo de los grupos del Mundial y caímos en el grupo de Argentina, nunca imaginamos que se iba a gestar un escenario como el de mañana, pero yo trabajo para México y queremos lo mejor para México”, agregó ‘Tata’ Martino.

SIGNIFICADO

Luego, un reportero preguntó a Martino cómo se sentiría si México eliminara a Argentina, lo que significaría que la estrella Lionel Messi terminaría su carrera sin haber ganado una Copa del Mundo.

La respuesta del ‘Tata’ fue extremadamente sincera: “Déjame preguntarte: ¿Qué harías en mi lugar?”, contraatacó el técnico de México, quien nació en Rosario, la misma ciudad de Lionel Messi.

“Sé dónde nací… Te puedo decir el año, el nombre del hospital, hasta el código de teléfono de la ciudad. Pero la verdad es que mañana tengo que hacer todo lo posible para que México gane“, dijo.

Argentina enfrenta a México este sábado en la segunda jornada del Grupo C. Si pierde, y dependiendo del resultado entre Polonia y Arabia Saudí, la Albiceleste no tendrá más posibilidades de clasificarse para los octavos de final de la Copa.

ESTILO

Martino, no obstante, no renuncia a su estilo a pesar del potencial de Argentina. “Es posible que cuando uno tiene una forma de jugar depende de la selección a la que se enfrente también el desarrollo. Si se trabaja normalmente sobre los dos escenarios”.

“Las necesidades no son tan diferentes porque para nosotros es un partido clave. Lo es para los dos. Argentina ha jugado mucho al principio del ciclo Scaloni esperando y saliendo al espacio y ha cambiado y se ha mostrado más cómodo en la última etapa con más protagonismo. Atendemos las dos situaciones. Intentamos que el partido tenga más nuestra idea pero tenemos que pensar en los momentos en el que a veces no se dé de la forma que esperamos”, aclaró Martino que no piensa en otra cosa que en la clasificación de México.

“Todos trabajamos para la selección de México y después se verá donde se hace hincapié”, dijo el preparador que sobre el valor del empate considera que no se puede valorar antes del encuentro.

“El empate.. analizarlo así… hay otro partido que se va a jugar y eso tiene sumo interés para nosotros. Hay veces que un partido se da que no mereces nada y empatar es bueno y otras veces que mereces más, como contra Polonia, y el empate no nos satisface. Por eso la importancia del empate depende”, apuntó.

MESSI

Destacó a Messi, al que ha dirigido en la selección y también en el Barcelona. “Los que se han enfrentado a él decimos lo mismo. Todo pasa porque pase una mala tarde que lo que los demás podamos hacer con él. Hay que esperar su mejor versión porque a veces no ha estado en plenitud pero en cinco minutos ha resuelto un partido. Por eso hay que estar pendiente los noventa minutos”, advirtió.

“Nos preparamos con la ilusión de llegar lo más lejos posible. El panorama a partir de la derrota de Argentina con Arabia ha cambiado. Lo que no iba a ser un partido clave, trascendente, ha terminado por serlo. Nos condiciona mucho no tener un resultado favorable y tenerlo nos acerca a la clasificación bastante”, dijo Martino que insistió en imponer el estilo de juego habitual.

“Por qué no podemos animarnos a intentar hacer nuestro juego. Vimos cómo Canadá superó a Bélgica, impuso su juego. Canadá fue la mejor expresión futbolística que he visto”, concluyó.

Con información de LATINUS.

