Da continuidad a diálogo Enrique Alfaro con Consejo Directivo de CANACO

En lo que fue la última sesión de este 2022 del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Guadalajara, el Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, fue invitado en este ejercicio de diálogo que sostuvo a lo largo del año con las y los integrantes de este organismo, en el que se platicó de las agendas prioritarias para avanzar en los últimos dos años que queda de la actual administración estatal.

Educación, infraestructura vial, comercio y servicios, así como turismo y comuniones y el centro histórico de la capital fueron puntos en los que las y los empresarios compartieron con el mandatario estatal, quien en un diálogo abierto reiteró que este quinto año de gobierno estará enfocado en su tarea como Gobernador dando prioridad a proyectos de importancia social como el abasto de agua, seguridad y definir la agenda energética en lo local.

“Jalisco tiene resultados positivos, no quiero ser triunfalista porque se corre ese riesgo, pero se puede revisar cada uno de los indicadores para saber dónde estábamos hace cuatro años y yo puedo decirles con tranquilidad que el estado está caminando y está caminado bien, que en medio de la adversidad se ha podido definir un rumbo clave, y eso no significa que no tengamos problemas, significa que tenemos un ideal y para dónde vamos, significa que hay una economía que está funcionando, significa que hay diálogo con el sector productivo, que tenemos paz laboral”, expresó el Gobernador.

Raúl Uranga, titular de la CANACO, destacó el trabajo en equipo con el Gobierno del Estado y los alcances que se ha tenido en el sector económico, cultural e invitar a los socios a acercarse a las autoridades para avanzar en la mejora regulatoria y retos en los que tendrán la puerta abierta tanto de la cámara como lo han constatado con el Gobierno de Jalisco.

