Los orígenes de la imprenta, la lectura y el desarrollo de las bibliotecas, en el Coloquio Internacional de Bibliotecarios en FIL

Por: Frida Cruz Valdivia

Durante tres días, bibliotecarios, documentalistas, investigadores y estudiantes discutirán temas de actualidad y relevancia para las ciencias de la información y la bibliotecología

Este lunes fue inaugurado el XXXVI Coloquio Internacional de Bibliotecarios “Imprenta, bibliotecas y lectura”, que se realizará los días 28, 29 y 30 de noviembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL 2022), y cuyo objetivo es reunir a bibliotecarios, documentalistas, investigadores, estudiantes y público interesado por la lectura, el desarrollo de la imprenta y las bibliotecas desde sus orígenes hasta la actualidad.

La ceremonia tuvo lugar en el Salón de Profesionales de Expo Guadalajara, con la presencia del Vicerrector de la Universidad de Guadalajara, doctor Héctor Raúl Solís Gadea; la Directora General de la FIL, maestra Marisol Schulz Manaut; la bibliotecaria homenajeada de este año, Rosalía del Carmen Macías Rodríguez y el Director General del Sistema Universitario de Bibliotecas de la UdeG, doctor Sergio López Ruelas.

“Ustedes hacen fuerte a este coloquio con su presencia, porque aquí se discuten temas de actualidad y relevancia para las ciencias de la información y la bibliotecología. Y lo hacen fuerte cuando vienen y adquieren materiales para las bibliotecas y los usuarios, donde hay representación de más de dos mil sellos editoriales, ya que la industria editorial los necesita”, dijo López Ruelas a los y las asistentes.

Solís Gadea se dijo emocionado por el encuentro: “Quiero dedicar unas palabras de aliento y de solidaridad a la actividad que ustedes desempeñan y que resulta fundamental. Debemos estar orgullosos por su trabajo y cultivarlo con vocación de servicio y vocación”.

El coloquio incluye la participación de invitados internacionales y dos mesas: “Imprenta: orígenes y desarrollo” y “Bibliotecas y lectura”; dos talleres: “Lecturas a través de los sentidos. Taller vivencial de experiencias lectoras hacia un proceso de práctica mediática”; y “Herramientas de formación en conservación preventiva de materiales de bibliotecas”; además de la charla “La paz no es la ausencia de conflictos, es una manera de atravesarlos”, que impartirá Adelaida Nieto Olarte.

Habrá asimismo tres conferencias magistrales: “La labor editorial de los refugiados republicanos españoles (1936-1956): una victoria de México”, con Lluís Agustí Ruiz, de la Universidad de Barcelona; “De la preservación del patrimonio impreso a la preservación del patrimonio digital: retos de la Biblioteca Nacional de México”, con Filiberto Felipe Martínez Arellano, de la UNAM.

Además de “Primeros libros y marcas de fuego. Proyectos digitales para profundizar en el estudio de los impresos mexicanos del siglo XVI”, impartida al finalizar el acto inaugural del coloquio por la Directora de la Biblioteca Histórica “José María Lafragua”, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Mercedes Salomón Salazar.

Ella dio a conocer dos proyectos digitales: “Catálogo colectivo de marcas de fuego”, y “Primeros libros de las Américas: impresos americanos del siglo XVI en las bibliotecas del mundo”, que tienen la finalidad de dar a conocer al público estos históricos escritos recuperados por la BUAP, The University of Texas at Austin Libraries, la Biblioteca Histórica “José María Lafragua” y Texas A&M University Libraries.

Salomón Salazar expuso que ambos proyectos iniciaron en 2009 y que han ido uniendo alianzas con instituciones para llevar adelante ambos proyectos. “Buscamos no digitalizar solo un ejemplar, sino todos los que sobreviven, aunque sea fracciones, aunque estén incompletos. ¿Por qué? Porque al reunirlos nos permite evidenciar los estudios de materialidad que necesitan los investigadores para hacer análisis; esto podrá facilitarles el encontrar todos los escritos en un solo lugar sin tener que acudir a distintas bibliotecas.

Cada proyecto tiene su sitio web y toda persona puede acceder a ellos y encontrar las más de 300 ediciones de cada uno: www.marcasdefuego.buap.mx y www.primeroslibros.org

Para conocer el programa completo del coloquio, visite la página www.coloquiobibliotecarios.udg.mx

