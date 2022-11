Quienes no resulten candidatos apoyen al elegido por encuesta: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a quienes no resulten como candidato o candidata por el movimiento que encabeza para las elecciones de 2024, a que apoyen a quien sea elegido mediante encuesta. Adujo que a quien no lo haga y decida buscar otra opción, la población le dirá: “sigue tu camino”, pero sin respaldo.

Recalcó que “quien apuesta a la división, pues ni tiene convicciones, o quien asumiera una postura de que ‘no salí’, pero entonces, utilizando cualquier argucia, cualquier pretexto, digo ‘no hay democracia en Morena, es lo mismo, yo no puedo soportar eso’, y se va, pues yo, conociendo a la gente, yo creo que la gente le diría ‘que te vaya bien, sigue tu camino’, porque la gente no está sólo por los candidatos, la gente está por el proyecto.

En tanto, recomendó a quien sea abanderado o abanderada “que no sienta que no va a necesitar a nadie, porque de una vez les digo, por experiencia, se requiere del apoyo de muchos”.

Consultado en su conferencia de prensa matutina sobre si tiene una preferencia, respondió: “no, eso sí no. Los quiero a todos, y somos amigos, hermanos, por eso digo, mis hermanos y mi hermana, y ¿quién va a decidir?, pues la gente, entre todos”.

Al llamar a que haya reglas claras en dicho proceso, adelantó que, en su caso, procurará que se mantenga la unidad pero no hará campaña por quien resulte ganador en la encuesta, porque, dijo, “eso no me corresponde, nada más me voy a pronunciar: fue la gente, fue la mayoría, no hubo dedazo, fueron reglas claras y se acabó. Y espero que los que no salgan, actúen de manera responsable y digan vamos adelante”.

El mandatario ponderó que además de sentar las bases de la transformación, también está satisfecho “porque los que pueden relevarme, sustituirme de manera democrática, todos son muy buenos”.

Aunque “no somos iguales, porque los seres humanos pues no somos iguales, ni en la familia, pero sí nos identificamos con el proyecto. De los que tienen posibilidades de ser candidatos en nuestro movimiento, cualquiera de ellos garantiza la continuidad con cambio, cualquier, eso me tiene muy contento”, agregó.

Consideró que su sucesor “puede ser mejor” que él porque serán momentos y circunstancias distintas. Por ello, apuntó que tendría un estilo distinto y no necesariamente tiene que retomar las “mañaneras”, y en su lugar, podría optar por otros sistemas para comunicar.

CON INFORMACIÓN DE LA JORNADA

Relacionado