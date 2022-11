UdeG otorga doctorado “Honoris causa” a José Sarukhán

Por: Mariana González-Márquez

El científico y académico mexicano José Aristeo Sarukhán Kermez recibió el Doctorado Honoris causa de la Universidad de Guadalajara de manos de su Rector, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, como un homenaje por “su valiosa contribución a la UdeG, a la nación mexicana, a la región latinoamericana y a la humanidad en general, por su respaldo y presencia en materia de conservación, desarrollo sustentable y biodiversidad, y en la formación académica y difusión científica para diversas universidades y organismos Internacionales”.

Villanueva Lomelí dijo que el impulso que ha dado a la investigación internacional de calidad en temas como la biodiversidad en México, los ecosistemas tropicales, los problemas globales y de desarrollo sustentable, entre muchos otros, han marcado la pauta en nuestro país para formar a un gran número de jóvenes investigadores en estos campos del saber.

“Su labor dio un impulso sin precedentes al trabajo de investigación ecológica en América Latina y favoreció la creación del primer programa doctoral en la materia en 1985, el cual contribuyó a fortalecer la enseñanza e investigación de temas relacionados con la conservación del medio ambiente. Es un honor recibirlo de nueva cuenta en su Universidad de Guadalajara, esta vez como miembro distinguido de nuestra comunidad, a la cual usted le ha aportado tanto”, afirmó Villanueva Lomelí.

Recordó que el investigador ha sido fundamental para sacar adelante el proyecto y diseño conceptual del Museo de Ciencias Ambientales (MCA) así como la Cátedra Enrique Beldrán en conservación, desarrollo sustentable y diversidad y el Instituto de Botánica, en torno a la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán.

El galardonado afirmó en su discurso de recepción que México enfrenta dos problemas relacionados con el medio ambiente: uno de ellos es los efectos del cambio climático y el otro la pérdida de ecosistemas y la biodiversidad del país, un problema más local y del que dependen las relaciones culturales de diversas comunidades.

Sarukhán Kermez dijo que los gobiernos del país deben de poner todos sus esfuerzos en el segundo tema, no porque el cambio climático no sea importante, sino porque, aunque México es un pequeño contribuyente de gases de efecto invernadero, llegar a emisiones cero no tendría un impacto significativo en el entorno mundial.

Por otra parte, la pérdida de los recursos naturales es un problema que debe de ser investigado y resuelto por este país, porque nadie más lo va a solucionar, dijo. Si México perdiese toda su biodiversidad las comunidades no tendrán recursos para su subsistencia y se convertirán en refugiados ambientales, como está sucediendo en Haití, por ejemplo.

El Director de la División de Desarrollo Regional del Centro Universitario de la Costa Sur, doctor Enrique José Jardel Peláez, presentó una semblanza del académico, quien ha contribuido al desarrollo de instituciones para el conocimiento, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Sarukhán nació en la Ciudad de México en 1940. Estudió Biología en la UNAM, institución de la cual fue Rector General en dos periodos entre 1989 y 1996. En 1985 recibió el premio de la Academia de la Investigación Científica y en 1990 el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, además del reconocimiento Campeón de la Tierra de parte de la Organización de las Naciones Unidas. Sarukhán es fundador y fue Coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, hasta agosto de este año.

Relacionado