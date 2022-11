Destacan vigencia del legado político y periodístico de Ricardo Flores Magón

Por: Adrián Montiel González

A 100 años de su muerte, académicos y periodistas destacan su congruencia ideológica y la libertad de expresión

Frente a un público predominantemente joven, académicos y periodistas reflexionaron en torno a las ideas y práctica política del escritor, activista, periodista y filósofo mexicano Ricardo Flores Magón (1873-1922), que encontraron un escaparate en el periódico Regeneración, cuya influencia llega hasta nuestros días.

En el panel “Regenerar la nación. Centenario de la muerte de Ricardo Flores Magón”, realizado en el Salón México I del Hotel Hilton, en el marco de FIL Pensamiento de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se confirmó la vigencia del legado magonista.

El historiador de la UdeG, doctor David Flores Magón Guzmán, destacó la figura histórica y revolucionaria del ideólogo oaxaqueño. “Flores Magón fue un revolucionario que impactó en sectores de la sociedad como ideólogo y maestro”, declaró.

Este perfil, acotó, no encaja en las efemérides del actual gobierno. “El mismo Ricardo Flores Magón era opositor al nombramiento de ‘magonismo’, pues negaba el culto a la personalidad, término que se emplea de manera académica y refiere un proceso revolucionario”, explicó.

Su legado fue imaginar otro mundo, otro camino en medio de una sociedad que no exigía al poder. “Este es el punto de partida, y sembró la semilla de pensar la realidad desde otra perspectiva como periodista de oposición”, subrayó.

La Coordinadora del Centro de Estudios de la Cultura y Comunicación, de la Universidad Veracruzana (UV), doctora Celia del Palacio Montiel, explicó que en la época de Flores Magón se perseguía o compraba a la prensa a través de la confiscación de imprentas.

El programa político rebelde de los hermanos Jesús, Enrique y Ricardo Flores Magón provocó el distanciamiento del grupo de Francisco I. Madero. “Ellos también se distanciaron de Madero, pues no sólo era importante cambiar a la persona o, simplemente, transformar el sistema de elecciones, la no reelección; sino también había que meterse a repartir la tierra y no olvidemos que Maero era un terrateniente”, explicó Del Palacio Montiel.

Subrayó la contradicción de la actual publicación homónima oficialista. “La presente administración ha intentado absorber todos los órganos autónomos sin dar contrapesos, es paradójico, un gobierno presidencialista de un líder carismático; siento que serían inaceptables para el magonismo y el hecho que se haya convertido la revista en un órgano oficial desde el poder es un contrasentido, una traición a los objetivos”, dijo.

El director del periódico semanal Ríodoce, Ismael Bojórquez, refirió su simpatía a la revolución social desde la clase obrera. Pulverizados los referentes socialistas con la caída del Muro de Berlín y la Unión Soviética llega el periodismo que ejerce críticamente.

“Desde esta trinchera te encuentras que el periodismo tiene sus propias reglas, que no se deben transgredir si quieres hacer un buen periodismo. Y no un periodismo en contra, sino frente al gobierno”, destacó.

Como periodista, para Bojórquez, se tiene la obligación de escudriñar lo que hacen los gobiernos sin concesiones, ahí donde se juega la vida.

Criticó los ataques del propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, “que se siente con el derecho de criticar a periodistas críticos como Carmen Aristegui y Denisse Dresser, y lo hace en la mañanera, que se financia con dinero público”, precisó.

El periodista y académico del Departamento de Estudios de la Comunicación Social, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Darwin Franco, aseguró que el legado a seguir es la congruencia ideológica y la libertad de expresión de Flores Magón.

“El legado tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la verdad, la cual él defendía desde una ideología anarquista, sí, anarquista, que impulsó algo que también comparto: el derecho a la rebelión es sagrado”, concluyó.

El periodista mencionó los nombres de los 17 periodistas asesinados en 2022: Jose Luis Gamboa, Margarita Esquivel, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Heber López Vázquez, Jorge Camberos Azueta, Juan Carlos Muñiz, Armando López Linarez, Luis Enrique Ramírez Ramos, Yessenia Molinedo, Sheila Johana García Rivera, Antonio de la Cruz, Ernesto Méndez, Alan González, Juan Antón López, Fredid Román y Pedro Pablo Kumul.

El panel fue moderado por los investigadores del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUCSH, doctores Frida Rodelo Amezcua y Francisco Hernández Lomelí.

