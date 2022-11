Filtran cuatros cambios en alineación del Tata Martino

La Selección Nacional de México presentará una alineación distinta en la búsqueda de acumular su primera victoria en esta Copa del Mundo de Qatar 2022

México necesita un golpe de autoridad en esta Copa del Mundo de Qatar 2022. Es una realidad. Después de los resultados en sus primeros dos compromisos del Grupo C, el combinado nacional necesita afilar sus armas para el juego ante Arabia Saudita, por lo que el técnico Gerardo, el Tata Martino ya vislumbra una alineación diferente que involucraría un total de cuatro cambios respecto a la última.

Gerardo ha protagonizado un Mundial bastante complicado en el que no solo no ha sumado victorias, sino que incluso no se ha hecho presente en el marcador. Tal situación se vio reflejada ante los polacos y los argentinos, selecciones contra las que ni siquiera tuvo oportunidades claras de peligro pese a los cambios que realizó en medio de este.

