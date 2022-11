Morena no tiene votos ni de sus aliados para sacar Plan B: PRI

Morena aplazó la votación de la reforma a la Constitución en materia electoral porque “no tiene, obvio, los votos de la oposición, pero tampoco los de sus aliados”, incluso para sacar el plan b, expresó esta mañana el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

“Tienen problemas con sus aliados (PT y PVEM) para las leyes reglamentarias”, dijo y anticipó que, si el Ejecutivo envía una propuesta de cambios a la legislación electoral “con temas que destruyan el régimen democrático, eso no lo vamos a permitir”.

Moreno Cárdenas ponderó que la coalición Va por México “impidió que Morena tenga las dos terceras partes de los votos” para pasar la iniciativa del presidente “y juntos salvamos al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, resaltó.

En conferencia de prensa donde anunció una iniciativa de ley reglamentaria para los gobiernos de coalición, Moreno Cárdenas dijo que aun cuando Morena atrase una semana la discusión, “el resultado será el mismo: no pasará”.

Resaltó también que se mantiene el voto en bloque de PRI, PAN y PRD, postura con la cual “estamos consolidando la coalición” rumbo a las elecciones de 2023 en el estado de México y Coahuila, y la presidencial de 2024.

“Juntos somos competitivos y el PRI es un integrante sólido de la coalición” Va por México, dijo.

Alito respondió que, aun si Morena busca tiempo para presionar al tricolor para que ceda en su rechazo a una reforma que afecta a los órganos electorales, se equivoca porque los votos de hoy en contra se mantendrán el próximo martes.

“Juntos en bloque paramos esta reforma dañina”, insistió.

A su vez, el coordinador de los diputados federales, Rubén Moreira, ratificó que esta semana y la próxima no variará el voto en contra del PRI.

“No es por un tema de capricho, de llevar la contra en algo. Estamos orgullosos de nuestros votos” en las pasadas reformas constitucionales en materia eléctrica y de Guardia Nacional, abundó.

Explicó que la postura de rechazo a esta nueva iniciativa se basa en cuatro puntos: la reforma no es pertinente; el mayor enemigo dela democracia es el crimen organizado y esta propuesta no contempla medidas; es profundamente centralista; y no resuelve las acciones afirmativas en favor de las minorías.

Asimismo, Moreno Cárdenas resaltó que en la cámara “estamos lejos de alcanzar acuerdos y consensos”, sobre todo cuando temas fundamentales como seguridad, salud, educación no se resuelven por la polarización del país.

Consideró que el debate público en torno a la reforma “ha dejado claro un resentimiento contra el INE, el TEPJF y los organismos electorales locales por parte del oficialismo. Mucho lamentamos que la discusión de la reforma electoral se haya reducido a si se estaba o no con una propuesta del Ejecutivo y por ello, el PRI y su grupo parlamentario deja claro su rotundo rechazo a la iniciativa y el dictamen que se ha presentado”.

Lo que se necesita no es una reforma para dañar a los órganos electorales, restarle facultades o autonomía, sino robustecer el sistema electoral para que en las próximas elecciones no intervenga el crimen organizado, cómo detener la violencia política de género; “no son los tiempos para una iniciativa electoral”.

CON INFORMACIÓN DE LA JORNADA

