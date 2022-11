Si Monreal deja Morena para ‘saltar’ a Va por México ‘no pasa nada’, dice senador César Cravioto

El senador Cravioto dijo que si Monreal decide marcharse a Va por México no hay mayor problema, ya que las principales iniciativas del oficialismo ya se votaron a su favor.

Si Ricardo Monreal decide abandonar la bancada de Morena en el Senado junto con un grupo de legisladores de la cuarta transformación “no pasa nada”, porque “las votaciones fundamentales ya salieron”, afirmó el senador César Cravioto Romero.

El vocero de la bancada mayoritaria criticó que el senador Monreal —quien se ha reunido con con los dirigentes del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano para ser el candidato que unifique a toda la oposición— haya decidido “irse a lavar la cara a la derecha”.

Para el legislador morenista, quien se tienen que “reconciliar” con el pueblo de México es la derecha, porque “el pueblo se siente absolutamente reconciliado con su gobierno después de tantos años de agravios”.

Ante el riesgo de dejar a Morena sin mayoría y llevarse a los senadores afines a Ricardo Monreal la oposición, César Cravioto Romero dijo que “cada senador toma su decisión propia, y es una decisión personal.

El senador recordó una plática que tuvo hace seis años con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era líder de Morena y él era coordinador del grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa:

“Éramos 20 diputados, y (López Obrador) me dijo ‘Mira, si te quedas con 15 diputados no pasa nada, si te quedas con 10 diputados no pasa nada, si te quedas con cinco diputados no pasa nada, si te quedas solo no pasa nada, lo importante es mantener la línea del movimiento del partido’”.

“Yo diría si hay compañeros y compañeras que deciden pasarse otra vez del lado de quienes traicionaron al pueblo (Va por México), pues son decisiones personales y están en su derecho, y que el pueblo de México se los demande, pero de que va a haber un grupo parlamentario más allá de cuántos seamos, vamos a mantener la línea de la 4T, de eso que no quede la menor duda. Y miren las votaciones fundamentales ya salieron”, finalizó el senador.

Cravioto recordó que en todos los grupos parlamentarios hay diferencias.

