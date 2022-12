Gobernador de NL enfrenta embestida de tinte partidista, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, “porque está enfrentando una embestida de tinte partidista que no tiene nada que ver con la justicia”.

La expresión de apoyo la hizo durante la 48 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la que participaron 30 de los 32 mandatarios locales y que se realizó en este municipio veracruzano.

“Quiero manifestar aquí mi apoyo al gobernador de Nuevo León, a Samuel García Sepúlveda, mi solidaridad, porque está enfrentando una embestida que, considero, es de tinte partidista y no tiene que ver nada con la justicia. No puedo más que expresarme a favor del gobernador de Nuevo León. Y espero que se resuelvan las cosas en ese estado porque, al final de cuentas, los pleitos arriba lo que provocan, desde luego nada bueno, lo que provocan es afectar a la gente, generar inestabilidad, y lo que necesitamos es justicia y paz en todo México”.

Confiado por el espaldarazo del presidente, en entrevista posterior, García advirtió que no permitirá que el priísta Adrián de la Garza sea fiscal. “Que sepa que voy por él”.

El mandatario neoleonés aseguró que De la Garza está utilizando las fiscalías para amedrentarlo.

“Que sepa el actual encargado de la fiscalía que voy por él, le vamos a estar checando todo lo que hace porque no puede ser que en lugar de estar coordinado para perseguir delincuentes andan persiguiendo funcionarios públicos que acabamos de llegar al gobierno”, afirmó.

La polémica se suscita por un diferendo entre el gobernador y el PRI por el nombramiento para nuevo fiscal general del estado.

En medio de esas confrontaciones, Garcia vetó a De la Garza, ex alcalde de Monterrey, en la terna final para el cargo al considerar que el priísta es “uno de los principales actores de la vieja política”, pues pecó de haber sido opaco en su administración y lo acusó de haber torcido la ley en el proceso electoral pasado.

Samuel García agradeció el espaldarazo de López Obrador al señalar que está siendo perseguido junto con sus funcionarios por el encargado de la fiscalía.

“Tengo a mi secretario de gobierno, a mi tesorero y al del SAT perseguido por ministeriales, yendo a sus casas amedrentando a sus familias, esposas, padres; yo le externé al presidente que para mí era muy doloroso ver que se usaban la fiscalía de Nuevo León, que hoy está acéfala, en contra de funcionarios íntegros y honestos cómo es mi gabinete. Me dio mucho gusto que el presidente en este consejo nacional haya respaldado”.

Aseguró que los fiscales, general, el de anticorrupción y el electoral del estado “están siendo llamados por Adrián dela Garza y les pide que nos persigan, que nos afecten, que nos dañan para ver si yo me doblo y lo dejo pasar como fiscal. Eso no va a pasar nunca, Adrián ya perdió, tiene que entender que no lo quiere Nuevo León, se tiene que ir del estado, yo no voy a permitir; que él sea el fiscal de Nuevo León, tenerlo seis años de frente, usando la fiscalía para perseguir temas políticos, pues sería un completo fracaso a la justicia de Nuevo León”.

CON INFRMACIÓN DE LA JORNADA

