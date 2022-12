Pese a ser ilegal, campaña electoral de 2024 ya inició: Lorenzo Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que la campaña electoral para 2024 ya inició, aun cuando este tipo de actos por ahora sean ilegales.

“El artículo 134 constitucional hoy es la norma más violada por actores políticos; estoy hablando de la norma que prohíbe a los funcionarios públicos intervenir en política desde el cargo o peor aún desviar recursos. ¿De veras queremos cambiar las reglas del juego cuando para todo efecto práctico la campaña electoral para 2024 ya arrancó?”, expuso durante una conferencia dictada en Guadalajara.

“Se habla de corcholatas, hay pasarelas de aspirantes en todos los partidos; sí, todavía no lo permite la ley, y por eso está el INE una y otra vez emitiendo medidas cautelares y el tribunal electoral determinando una y otra vez que hay violaciones a la Constitución”, señaló.

El hecho es que la efervescencia electoral para 2024 ya comenzó, insistió.

“¿De veras con una campaña iniciada, aunque sea violando las reglas, estamos pensando cambiar las mismas? Si hay una reforma ahora sería la primera en los últimos 25 años, no menor, de gran calado e incluso refundacional, y ponerlas a prueba en una elección como la del 24?”, preguntó.

Previamente, Córdova había reprochado a todos los partidos políticos no acercarse al organismo para recibir información vinculada a los temas de la pretendida reforma.

Comentó que a pesar de que en agosto los consejeros electorales participaron en el parlamento abierto, organizado en la Cámara de Diputados, y ofrecieron compartir información técnica, ninguno la ha requerido.

“El INE no ha recibido ni una sola solicitud de información; al INE no se le ha consultado donde están los problemas de la operación electoral, al INE no se le ha consultado cuáles son las fortalezas, o la introducción de las urnas electrónicas (…) Es decir, el órgano técnico para hacer elecciones no ha sido consultado en este proceso electoral por ninguna de las fuerzas políticas”, expuso.

Reiteró que no se requiere una reforma electoral para organizar de manera eficiente la elección de 2024, aun cuando sea la más grande y compleja, con una estimación de 97 millones de ciudadanos, como posibles electores.

“Si no hay reforma electoral, estemos tranquilos, el INE, de la mano de los 32 organismos públicos locales electorales del país nos van a dar a los mexicanos, una vez más, la mejor elección técnicamente organizada de nuestra historia, como ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos 30 años”, dijo.

Advirtió que cuando las reglas del juego son impuestas por una mayoría, o cuando no hay consenso en la elección de los árbitros, estamos frente aun potencial problema.

“El día de mañana habrá, sobre todo vista la falta de lealtad democrática de toda nuestra clase política, sin duda alguien que diga que perdió porque las reglas eran injustas. Esa es la historia de nuestra transición”.

Por otra parte, justificó de manera implícita la inclusión de ciertas preguntas en las encuestas encargadas por el INE – algunas relacionadas con su imagen- y dijo que esto no se debe a un asunto de vanidad sino a la importancia para el Instituto de preservar la confianza ciudadana.

“No es simple y sencillamente un concurso de popularidad, como algunos pretenden asumir; es que para el INE gozar de la confianza ciudadana es condición fundamental para realizar su función constitucional”.

Mencionó que si no se genera ese nexo de confianza, las elecciones no podrían realizarse, toda vez que para cada proceso federal el INE tiene que visitar al 13 por ciento del padrón electoral, es decir, en 2024 alrededor de 12 millones de ciudadanos serán visitados en sus domicilios para convencerlos que sean funcionarios de casilla.

Con información de la Jornada

