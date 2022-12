Dante Delgado asegura que MC buscará la presidencia en 2024 por su cuenta

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, afirmó este lunes que el partido buscará la presidencia de México en el 2024 sin alianzas partidistas, a pesar de que tuvieron un retroceso en el 2018.

En su intervención durante la Convención Nacional Democrática Extraordinaria, Dante Delgado indicó que Movimiento Ciudadano presentará al mejor candidato que será respaldado por varios políticos y apuntó que realizarán la mejor campaña para lograr la presidencia de la República en 2024.

“Estoy convencido de que nuestra candidata o candidato será el mejor y tendrá, además, el respaldo de la mejor generación de políticos jóvenes de México. Estoy seguro de que vamos a hacer la mejor campaña, la más inteligente, la más fresca, la más vibrante. Estoy seguro de que tenemos la mejor propuesta para México”, señaló.

El senador de Movimiento Ciudadano también reconoció que en el 2018 hubo un retroceso por un error que cometieron tras irse en alianza con partidos, pero que esto no sucedería nuevamente.

“En el 2018 tuvimos un retroceso y fue por un error que no volveremos a cometer: porque ahora nuestra alianza será con las y los ciudadanos y no con los partidos de la vieja política”, afirmó.

En junio de este año, Dante Delgado, había calificado como una “tragedia electoral” la alianza de Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, y descartó que la bancada naranja se sumara a ese “proyecto fracasado” para las elecciones presidenciales de 2024.

“Lo tenemos que decir con todas sus palabras, frente a quienes imploran que Movimiento Ciudadano se sume a un proyecto fracasado, nosotros desde Guadalajara advertimos que no vamos a dar un paso frente a la tragedia que han construido de un barco que va a pique, que no inviten a Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic, eso no lo vamos a permitir”, expresó Delgado.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS

