Gerardo Martino regresa a México en medio de reclamos de la afición: “Da la cara ‘Tata’… Pero querías a tu Funes Mori”

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana de Futbol, y parte de la comitiva Tricolor que participó en la Copa del Mundo de Qatar 2022, regresaron la madrugada de este domingo a territorio nacional, y el argentino fue centro de reclamos de algunos aficionados y hasta de representantes de los medios de comunicación.

El estratega intentó abrirse paso en su camino para abandonar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mientras era abordado por reporteros y camarógrafos, y algunos viajeros que aprovecharon el momento para recriminarle la eliminación del Tri en la Fase de Grupos de la justa mundialista.

“Da la cara, ‘Tata’”, se escuchó con insistencia, mientras el entrenador era rodeado por una nube de cámaras, teléfonos celulares y recibía todo tipo de reclamos.

Llamó la atención que incluso algún camarógrafo le reprochó no considerar entre los mundialistas a Javier Hernández, máximo goleador histórico del conjunto nacional: “Pero querías a tu Funes Mori… No tuvimos gol por no llevar al ‘Chicharito’”.

El momento más tenso se produjo cuando un aficionado insultó a Norberto Scoponi, exportero de Cruz Azul e integrante del cuerpo técnico de Martino: “idiota argentino, idiota argentino”, pues el auxiliar respondió “soy más mexicano que vos porque pago impuestos y vos no”.

El cruce siguió con más insultos del seguidor, quien además cuestionó la ausencia del ‘Chicharito’ en la Copa del Mundo, y Scoponi reviró con un “no digas boludeces (estupideces)”.

Luego de la eliminación de México del Mundial, Gerardo Martino declaró que su contrato con la Federación Mexicana de Futbol terminó, por lo que se espera que su estancia en el país sea breve y en próximos días simplemente se haga oficial su desvinculación del conjunto azteca.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS

