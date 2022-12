Monreal asegura que AMLO promueve más a Sheinbaum que a él para 2024

El senador Ricardo Monreal reiteró este lunes que “no hay piso parejo” al interior de Morena para la elección de la candidatura presidencial para 2024.

“Creo que los militantes de Morena sabrán valorar el trabajo de los últimos 26 años, para mí no hay piso parejo cuando menciona, promueve, abandera a la jefa de gobierno 129 veces y a mí sólo una vez”, dijo Monreal.

“Cuando a ella le dice ‘hermana’ y a mí no me reconoce como pariente lejano, ni como desconocido, soy como un fantasma en la familia, por ahí estoy” abundó Monreal durante su visita a Hidalgo.

Por otra parte, aseguró que no tiene envidia de los otros aspirantes a la presidencia.

“El presidente, no tiene celos, es un hombre más allá del bien y del mal, es alguien generoso. Y yo no tengo celos de nadie, me siento como el hermano pródigo, el que no mencionan hasta que gane la presidencia de la República”, agregó el coordinador de Morena en el Senado.

Monreal fue cuestionado de nueva cuenta sobre si consideraría una candidatura por parte de la alianza Va por México, a lo que respondió que su pelea es al interior de Morena, además, aseguró que no desea ser un “factor de división” de la oposición.

“Sostengo que vamos a estar en la boleta y que mi lucha va a seguir siendo dentro de Morena, no quiero yo ser factor de división”, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado.

El senador dijo que la coalición opositora tampoco lo ha invitado a formar parte de sus filas y que “tampoco ha tocado sus puertas”. Aseveró que se encuentra en un proceso de reflexión en el partido.

“Ellos tienen sus propias definiciones, yo no voy a hacer el factor de división, ni quiero tampoco ser motivo de descalificación al interior de morena, porque yo no afirme que si no era por Morena, me iría por Va por México, ni ellos me han invitado, ni yo he tocado sus puertas. Yo estoy en un proceso de reflexión dentro de Morena”, dijo Monreal.

CON INFORACIÓN DE LATINUS

