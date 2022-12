Disminuyen 50% robos en los últimos 4 años; bajan de enero a noviembre homicidios y feminicidios en Jalisco

• La disminución se da en robos de alto impacto que son: robo de vehículos particulares, robo a negocios, robo a personas, robo a cuentahabiente, robo a casa habitación, robo a bancos, robo a vehículos de carga pesada y robo a motos

• En el comparativo mensual de noviembre de 2022 con respecto a noviembre de 2018, se tuvo una reducción de 52.8.1 por ciento en estos mismos delitos

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Jalisco bajaron a la mitad los robos de alto impacto o delitos de seguimiento especial en el acumulado de enero a noviembre de 2022 con respecto a el mismo período de 2018. En el comparativo mensual, es decir, noviembre de 2022 con respecto a noviembre de 2018, la reducción de estos delitos fue del 52.8 por ciento, pasando de cinco mil 428 a dos mil 561 hurtos, lo anterior fue informado por el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez tras asegurar que, debido a la estrategia policial aplicada en la entidad, en este último reporte los resultados arrojados son “muy positivos”, donde también hubo disminución en homicidios y feminicidios contra 2021.

“El informe mensual de seguridad ha sido un ejercicio que he dado siempre de frente para que haya información de primera mano, para evitar especulaciones, y por supuesto con cifras del Sistema Nacional de Seguridad, es decir, no son cifras del Gobierno del Estado sino son las cifras del sistema nacional, noviembre un mes de mucho movimiento, de mucha actividad comercial, y por eso me da mucho gusto decirles que los resultado en materia de seguridad son muy positivos, y que noviembre fue un buen mes para la estrategia que hemos implementado para cuidar la seguridad y patrimonio de todos los jaliscienses”, detalló el Gobernador.

Respecto al acumulado de delitos de alto impacto, de enero a noviembre de 2022 con respecto al mismo período de 2018, se pasaron de cometer 60 mil 247 robos a 28 mil 283, siendo la reducción de 53.1 por ciento.

“Es el tamaño de la reducción y es un avance muy importante, y un avance que se puede ver reflejado en cada uno de los indicadores”, añadió el mandatario.

Alfaro Ramírez también preciso las cifras de cada delito de seguimiento especial comparando los registrados en el periodo mencionado de 2018 y con 2022, teniendo como resultado una reducción del 51.6 en robo de vehículos particulares al pasar de mil 735 a 839 hurtos; el robo a negocios bajó 69.9 por ciento al pasar mil 377 a 415; el robo a personas disminuyó 42.5 por ciento al pasar de mil 160 a 667; el robo a cuentahabiente bajó 77.2 por ciento al pasar de 79 a solo 18; el robo a casa habituación disminuyó 60.5 por ciento al pasar de 683 a 270; el robo a bancos se mantuvo en solo dos robos; el robo a vehículos de carga pesada tuvo una ligera baja de 3.1 por ciento, mientras que el robo a motos bajó 11.4 por ciento.

“En ese sentido la estrategia que estamos implementando en este tema en particular, ha tenido mucho que ver con el desmantelamiento de bandas que habían estado golpeando a los jaliscienses”, dijo Enrique Alfaro.

En lo que corresponde a delitos como homicidios dolosos la disminución de este mes en 2022 a comparación con noviembre de 2018 es de menos 27.8 por ciento; de enero a noviembre de este año con 2018 se informa una reducción del 10.9 por ciento.

“Lo más importante es que en acumulado en homicidio doloso en lo que va del año, de enero a noviembre de este año van mil 633 contra dos mil 59 que se cometieron en 2018”, añadió el Gobernador.

Mientras que víctimas de agresión directa se disminuyó mensualmente el 33.3 por ciento con el registro hecho en noviembre de 2018 y en el acumulado del periodo de enero a noviembre de 2022 con 2018 la cifra fue a la baja en un 20.5 por ciento.

Se ratifica que se continuará comunicando las cifras en cuanto a la localización de víctimas en fosas, este mes de noviembre se informó de 14 víctimas, teniendo un incremento del periodo de enero a noviembre de este año con 2018, pues antes no se buscaban a las víctimas como hoy se trabaja para localizarlos.

En el tema de feminicidios la tendencia se mantiene a la baja, ya que en el período de enero a noviembre de 2021, con respecto al mismo período de 2022, la disminución es notable al bajar de 69 a 31 de estos delitos.

En cuantos al delito de secuestros no se reporta carpetas este mes de noviembre de 2022, en el acumulado del periodo de enero a noviembre de este año se registran 23 de estos delitos.

En cuanto a extorsión, son 56 las víctimas en noviembre de 2022 con un menos 11.8 por ciento en el mismo mes de 2018. En el acumulado del periodo de enero a noviembre la disminución porcentual es de 15.1 por ciento con el mismo periodo de este año a comparación de 2018.

A través del informe se notifica también el delito de extorsiones que en el mes de noviembre de 2022 comparado con el mismo mes en 2018 es de menos 1.6 por ciento; para el acumulado de enero a noviembre de 2022 comparado con 2018 el mismo periodo se reducen las cifras en un menos 10.3 por ciento.

En un rubro donde se seguirá trabajando debido al incremento de cifras es en el delito de violación, notificó el mandatario estatal.

Finalmente, el Gobernador de Jalisco afirmó que no se puede cantar victoria y que se continuará trabajando en la ruta de recuperar la paz y tranquilidad de las familias jaliscienses.

