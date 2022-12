Marcha CUCS para exigir lo que le corresponde a la Universidad

El líder del STAUdeG alertó que los 304 millones de pesos que el gobernador ha hecho creer que le dará a las y los universitarios como incremento salarial, corresponde al presupuesto de este año y que debió ser entregado en enero de este 2022

Al grito de “¡Fuera Alfaro!, ¡fuera Alfaro!”, 372 personas, entre estudiantes, investigadores y trabajadores del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) participaron en la Caminata por la Autonomía, la Salud y la Educación 181 para reclamar al gobierno estatal un presupuesto digno para la Universidad de Guadalajara y la restitución de los 140 millones de pesos que recortó al Museo de Ciencias Ambientales (MCA).

Las y los universitarios recorrieron las calles desde la Rectoría General hasta Casa Jalisco con el grito de “¡UdeG, UdeG!”.

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, licenciado Jesús Palafox Yáñez, señaló que los 304 millones de pesos que el gobernador ha hecho creer que le dará a las y los universitarios como incremento salarial corresponde a lo presupuestado este año y que debió ser entregado en enero de este 2022; de éstos, únicamente 150 millones provienen del gobierno estatal.

“El gobernador no nos ha dado más de lo que tiene la obligación por ley. Miente y nos trata de engañar al decir que nos ha dado 304 millones para el incremento salarial; no es verdad, para 2023 no se sabe de cuánto va a ser el tope salarial para el incremento. Venimos a defender lo que le corresponde a la universidad, el derecho, la legalidad; a decirle a Enrique Alfaro que deje de mentir y que deje de ser un hombre que no respeta la ley”, aseguró.

La Directora de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud del CUCS, doctora Gabriela Macedo Ojeda, le recordó al Gobernador Enrique Alfaro el trabajo científico que hicieron las y los expertos en epidemiología para que el gobierno estatal tomara decisiones para afrontar la pandemia del COVID-19.

“Estamos perdiendo un tiempo muy valioso para seguirlo haciendo. En la UdeG hay miles de voluntades, miles de personas que estamos listas para dialogar, para pensar, para trabajar, crear e innovar; lo mínimo que esperamos es un gobierno que esté a la altura”, expresó.

El Coordinador de la licenciatura en Medicina, doctor Héctor Giancarlo Torres Nuño, recalcó que de esta Casa de Estudio han egresado miles de estudiantes que ahora son médicos y médicas que atienden a la población de las diversas comunidades del Estado.

Aseguró que en esta administración “hay un gobierno autoritario que está en contra de la ley”; un gobernador al que no le ha bastado quitarle el recurso a un museo, sino que también le quitó recursos a la universidad y ahora atenta contra las letras, los libros, las ideas y los pensamientos, “pero eso no lo vamos a permitir porque su gobierno va de paso y la UdeG aquí seguirá”, declaró.

La Jefa del Departamento de Ciencias Sociales, doctora Maritza Alvarado Nando, aseguró que las y los universitarios están reclamando un derecho que les corresponde, además de que han intentado negociar ante “una persona cerrada y cuadrada que no entiende que la universidad lo que quiere es formar, educar y seguir siendo una institución autónoma”.

