Defiende Piedra Ibarra a GN y a las Fuerzas Armadas

Esgrimió que le llaman ‘entreguismo o subordinación’ al ‘simple compromiso con el pueblo’.

La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, desde la tribuna del Senado, hizo una férrea defensa del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, ya que, aseguró, las quejas de violaciones a los derechos humanos en el actual sexenio son “notoriamente menores” respecto a los dos sexenios anteriores.

La ombudsperson, acusada de ser “subordinada” del presidente Andrés Manuel López Obrador y “cómplice” de la militarización, defendió que ejerce “una autonomía que no es para presumir en los foros, o para que alaben los académicos”, sino que está “puesta al servicio del pueblo”.

“El signo más ominoso en su gestión es que su administración avale, legitime y convalida la militarización. Es una traición a su historia, a la lucha de generaciones y al horizonte democrático de México”, dijo Emilio Álvarez Icaza, del grupo plural.

La priista Claudia Anaya soltó: “Usted no solamente no contesta, ni siquiera se inmuta ante los cuestionamientos. ¿A qué vino, presidenta, a cumplir con la formalidad? ¿Vino usted de paseo o vino a comer cacahuates? Es lo único que la he visto haciendo durante la sesión”.

En respuesta, Piedra Ibarra –hija de Rosario Ibarra de Piedra, pionera de la defensa de los derechos humanos y fundadora del Comité ¡Eureka!– esgrimió que le llaman “entreguismo o subordinación” al “simple compromiso con el pueblo”.

“La realidad muestra que la estrategia de seguridad (del gobierno) está produciendo resultados, que las violaciones a derechos humanos se están reduciendo, que tanto el Ejército como la Marina y la Guardia Nacional muestran una baja importante en su involucramiento en eventos violatorios y que la pretendida crisis inmanejable sólo existe en un discurso con sesgo partidista”, señaló Piedra Ibarra.

La panista Kenia López Rabadán dijo que Piedra ha destruido a la comisión, por lo que, ante su negligencia en el encargo, le exigió su renuncia.

