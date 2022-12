Fernández Noroña exige que se le conceda asilo político a Pedro Castillo tras solicitud al gobierno de AMLO

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, condenó este jueves que en Perú se haya detenido al presidente Pedro Castillo, hecho que calificó como un golpe de Estado. Exigió que se le respete la vida del mandatario destituido y exigió se le autorice su solicitud de asilo.

“Condeno el golpe de Estado en Perú en contra del presidente legítimo Pedro Castillo, y exijo desde esta tribuna respeto a su vida, a su libertad y que se le permita asilarse en el país que él así lo solicite. Nuestra patria, honrando su tradición, ha abierto sus puertas para que el presidente Castillo pueda llegar a México”, dijo Fernández Noroña.

Momentos antes, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, se reunió con el expresidente peruano dentro del penal donde se encuentra actualmente recluido.

Ebrard publicó en su cuenta de Twitter una carta firmada por el abogado de Castillo, Víctor Gilbert Pérez Liendo, dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, con fecha del 7 de diciembre, día en la que el exmandatario peruano fue destituido y detenido.

En la carta, el abogado solicitaba a López Obrador asilo político para el exmandatario y le alertaba que podría ser detenido por hechos que “no configuran un ilícito penal”, además de ser víctima de una “persecución puramente política“.

Durante su turno en la tribuna en la Cámara de Diputados, Fernández Noroña condenó y criticó la reciente detención de Pedro Castillo, quien disolvió el Congreso de su país, y la sentencia emitida en contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, acusada del delito de administración fraudulenta de fondos públicos.

“Le digo a la derecha, que anda haciendo cuentas alegres, que aquí en México nunca podrán hacer un golpe de Estado, y que el compañero presidente acabará hasta el último segundo de su mandato, y luego vamos a seguir gobernando este país”, dijo.

Asimismo, Fernández Noroña aseguró que tras la conclusión del gobierno de López Obrador, en las elecciones del 2024, la izquierda va a seguir gobernando.

El presidente, durante la conferencia matutina del 7 de diciembre —un día después de que la vicepresidenta argentina fuera condenada a seis años de prisión—, respondió a una pregunta sobre si pudiera ocurrir una situación similar en México.

Comentó que, si sus adversarios quisieran meterlo a la cárcel cuando termine su presidencia, “ya saben dónde voy a estar”.

“Acerca de lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron, no tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios, si quieren meterme a la cárcel cuando termine, ya saben dónde voy a estar”, aseguró en su conferencia matutina.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS

