Liverpool vende por error motos en 65 pesos y clientes exigen que respeten el precio

Empleados de una sucursal de Liverpool ubicada en Lindavista, en la Ciudad de México, cometieron un error al colocar las etiquetas con el precio de unas motocicletas y las ofrecieron desde 45 hasta 65 pesos, lo que causó la molestia de varios clientes que intentaron aprovechar “la oferta”, porque la empresa rectificó y se negó a venderlas por ese costo.

En diversas quejas que publicaron los clientes afectados en redes sociales, se aprecia que el error que cometieron los empleados con las etiquetas fue que en lugar de colocarle una coma a los precios, le pusieron un punto y algunas personas no dejaron pasar la equivocación. Por ejemplo, una moto que costaba 45 mil pesos, en la etiqueta decía: $45.999,000.

El incidente de registró el pasado viernes 9 de diciembre y fueron más de 50 personas las que se plantaron en la sucursal de Liverpool para exigir que les respetaran el precio, pues según denunciaron el personal inventó que tenían un problema con el sistema para no venderles las motocicletas a ese precio.

Según algunos clientes que se encontraban en la tienda, no fue “la única oferta” de Liverpool que se negó a respetarles, pues también había ropa de marcas como Adidas y Puma desde 1 peso, sin embargo, presentaban el mismo error de tener punto en lugar de coma en el precio de la etiqueta.

“Que nos respeten el precio es lo que queremos”, dijo uno de los clientes afectados al influencer @liquidahorros a quien le pidieron ayuda para que trasmitiera lo que estaba ocurriendo en la tienda.

Decenas de clientes permanecieron en la tienda durante todo el día, pero no pudieron completar las compras porque el gerente no llegó para mediar la situación, mientras que el personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tampoco se presentó porque estaban organizando el operativo del Día de la Virgen en la Basílica de Guadalupe.Fue después de las 8 de la noche que el personal de Liverpool les pidió a las personas que estaban esperando en la tienda que se anotaran en una lista y les prometió que al día siguiente les darían seguimiento a sus casos, pero hasta el momento no se sabe si lograron comprar los artículos por el precio exhibido.

El video que compartió @liquidahorros en TikTok ya acumula 2 millones y medio de reproducciones y generó diversas reacciones, algunos criticaron a los clientes por aprovecharse del error de los empleados, mientras que otros los defendieron al considerar que era lo justo que les respetaran el precio.

CON INFORMACIÓN DE QUINTO PODER

