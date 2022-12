Camila Sodi fue expulsada del CEA de Televisa tras muerte de una compañera

Desde muy joven, Camila Sodi siguió los pasos de sus tías Thalía y Laura Zapata en la actuación, sin embargo, la famosa se convirtió en actriz gracias a un golpe de suerte varios años después de que la expulsaran del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

La actriz y cantante reveló en una entrevista para el podcast Señoras Punk que estudió por varios meses en la escuela de actuación de la televisora cuando tenía 15 años, sin embargo, la corrieron tras la muerte de una compañera.

​’Me corrieron por una cosa rarísima. Una compañera del salón tuvo un accidente y se murió. Entonces hizo una asamblea el director del lugar y dijo: ‘Ya el show debe continuar, les quería sólo contar”, compartió Camila en el programa que conduce Amandititita , Iliana Rodríguez ‘La Reclu’ y Tania Zarak . La actriz interrumpió al director y preguntó sobre el funeral de su compañera, pero el director le dio la razón aparentemente y le pidió que fuera a su oficina.

‘Yo levantó la mano y le digo: ‘oiga, yo creo que el show no debe continuar vamos a saber dónde está, a velarla, ¿qué onda?’, (él respondió) ‘sí, muy buena idea, todos se pueden ir a velarla, Camila a mi oficina”. Fue entonces cuando el director le pidió su credencial y le dijo que estaba fuera del CEA por haberlo interrumpido cuando hablaba.

‘Llego a la oficina del cuate este y con una mano en la cintura, extiende la mano y me dice: ‘tu gafete, por favor’, y yo: ‘¿Cómo?’, y me dice: ‘tú ya no estudias aquí, le faltaste a la autoridad enfrente de toda la escuela y eso no lo puedo permitir’, y yo: ‘Pensé que me ibas a dar las gracias”.

CON INFORMACIÓN DE QUIEN

Relacionado