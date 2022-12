Javier Lozano critica a AMLO tras muerte de Barbosa

Cuando Javier Lozano se enteró de la muerte de Miguel Barbosa lamentó su deceso y envió condolencias a la familia del político. También aprovechó para hablar sobre lo que será el cambio de gobierno en Puebla, toda vez que en 2024 hay elecciones para elegir al nuevo gobernador y él ya levantó la mano.

“Con todo y nuestras diferencias, envío mis condolencias para familiares y amigos del Gobernador Barbosa. QEPD. Me dueles Puebla. Que venga un proceso de Transición limpio y ordenado”, escribió.

Javier Lozano también lamentó los comentarios de las personas que celebraron la muerte de Miguel Barbosa “Miserables los que celebran la muerte de Barbosa. Podemos tener diferencias. Se vale. Pero nunca, jamás, despedir con júbilo, la vida humana”, sentenció el exsenador del PAN.

muerte de Miguel Barbosa, fue que Javier Lozano arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de darse a conocer que asistirá a Puebla para rendirle un homenaje al político por el fallecimiento, algo que confirmó en la conferencia de prensa mañanera.

“Ah, miren. Pero este miserable no asistió a las exequias de Martha Erika Alonso y Rafa Moreno Valle. Lo pinta de cuerpo entero”, escribió.

Cabe señalar que tras el fallecimiento de Martha Érika Alonso, el 24 de diciembre de 2018, quien en ese momento era la gobernadora de Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había tomado el poder, pero no acudió al funeral. En su momento dijo que no lo hacía porque para no caer en la provocación de grupos “mezquinos” que responsabilizaban a su gobierno del accidente.

CON INFORMACIÓN DE QUINTO PODER

